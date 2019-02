Solari no descarta a Isco: suplente en El Clásico de la Copa del Rey

El Real Madrid ha hecho oficial el once titular con el que intentará asaltar el Camp Nou. Las semifinales de la Copa del Rey comienzan en la Ciudad Condal, en un partido que paraliza el mundo. Una de las incógnitas era qué tres futbolistas se quedarían fuera de la convocatoria definitiva frente al Barcelona. Los elegidos por Solari han sido Altube, Reguilón y Mariano. Así, Isco se libra de la grada, donde ya sabe lo que es estar después del duelo de la fase de grupos de la Champions League contra la Roma.

El Real Madrid ha presentado su once e Isco no está entre los once elegidos. Algo que ya no sorprende a nadie. Pero la noticia de su suplencia sigue dando que hablar, ya que el técnico argentino ha preferido descartar a su delantero suplente por dar un hueco a Isco en el banquillo, y podrá tener una oportunidad si el partido y el técnico requieren de sus servicios. El malagueño puede pasar de ser un descarte a tener minutos en un duelo crucial.

Pero no será el único que se quede en el banquillo, ya que por el otro bando, Leo Messi también verá el inicio del choque sentado, ya que todo hace indicar que no se ha recuperado al cien por cien de sus molestias en el aductor. Con esta sorpresa, la suplencia de Isco, que ya era algo habitual, pasa a un segundo plano. La reanudación tras el descanso espera a ambos, aunque el '10' cobra más papeletas para reaparecer en el choque que el malagueño.

Isco, junto a sus compañeros en un entrenamiento EFE

Los últimos descartes

La gran duda de Solari era saber los últimos nombres de los jugadores que se quedarían en la grada. Finalmente los elegidos han sido el lateral zurdo Reguilón y el delantero centro Mariano. El defensor llegaba en el mejor momento de la temporada, pero el técnico argentino ha decido darle descanso tras venir jugando los últimos encuentros de La Liga. El caso de Mariano es distinto, ya que volvió de una lesión hace una semana y tendrá que esperar al próximo Clásico para ser de la partida.

