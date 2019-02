Los independentistas de 'Un Crit Valent!' quieren boicotear El Clásico con una invasión de campo

Un Crit Valent! propone una invasión pacífica al terreno de juego mientras se esté disputando El Clásico de ida de semifinales de la Copa del Rey. Quim Molins, presidente del movimiento quiere que los aficionados vayan con esteladas al Camp Nou, pero quiere ir un paso más allá y pretende que haya una invasión de campo que "sería pacífica, una sentada de tres minutos y marchar, sin provocar incidentes".

¡OJO! 'UN CRIT VALENT' pretende BOICOTEAR el CLÁSICO con una "INVASIÓN DE CAMPO pacífica". ¡La propuesta de su PRESIDENTE @qmolins en #JUGONES! pic.twitter.com/Zh1mZdKE9q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 6 de febrero de 2019

Quim también tiene claro que no hace falta que le recuerden lo que tiene que hacer una vez llegue al estadio y vea a los jugadores del Real Madrid: "No hace falta que un CDR me diga que silbe al Real Madrid, eso lo haré siempre".

En su cuenta de Twitter el presidente del movimiento, lanzó la propuesta el pasado miércoles donde aseguraba que "Aunque yo preferiría una invasión pacífica y una sentada en el terreno de juego (de unos 3-5 minutos), mi apoyo al CDR con su petición de silbar al Real Madrid (a mí no me hace falta que me lo pidan, por la libertad de los presos políticos, lo hago siempre) y llevar estelada. El mensaje iba acompañado de una imagen donde se podía leer: "animar al Barcelona, silba al Madrid, reivindica la independencia llevando la estelada".

Encara q jo preferiria una invassió PACÍFICA i 1sentada al terreny d joc (d'uns 3-5 minuts), el meu suport al @Cdrfcb amb la seva petició d xiular al RM (a mi no em cal q m'ho demanin, per la #LlibertatPresosPolítics , ho faig sempre) i portar estelades. pic.twitter.com/PND1KXwf5H — Quim Molins 🎗 (@qmolins) 5 de febrero de 2019

