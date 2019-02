Marcelo o Reguilón, la decisión definitiva de Solari

El Real Madrid llega a Barcelona con varias incógnitas en el once de Solari. Todos se preguntan sin jugará Bale o Vinicius, Casemiro o Llorente, Marcelo o Reguilón... El debate se ha abierto esta temporada en el lateral zurdo tras varios años con Marcelo indiscutible. El titular está siendo Reguilón, pero el brasileño viene jugando la Copa. ¿Quién saldrá en el Camp Nou?

Hasta ahora Solari ha solventado bien el reparto de minutos entre Marcelo y Reguilón. Sin embargo, el Clásico es un partido que quieren jugar todos y el técnico argentino deberá echar cuentas y poner al que más crea en él. Llega la hora de la verdad y el once deja de ser una cuestión de justicia. Estos son los pros de cada uno:

Mejoría y reivindicación vs. Estado de forma

La lógica invita a pensar que el titular será Marcelo. Si bien es cierto que ha perdido su sitio, la Copa está siendo su competición al tiempo que va recuperando su nivel. La vuelta contra el Leganés y la eliminatoria contra el Girona fueron suyas y su forma ya no es la de hace unos meses. Ha mejorado y se quedó sin jugar contra el Alavés, quizás pensando en el Camp Nou.

Benzema celebra con Marcelo un gol con el Real Madrid Reuters

Pero Reguilón se ha ganado la confianza de Solari. El canterano está siendo más fiable y no hay dudas de que ahora mismo es el titular en el lateral izquierdo. De hecho, en 2019 ha jugado más que Marcelo. Su estado de forma es espectacular y a cada partido que juega muestra una madurez impropia de su edad.

Potencial ofensivo vs. Equilibrio defensivo

Del plan que tenga Solari en el Camp Nou dependerá mucho el lateral que alinee. Si busca hacer hincapié en ataque, la presencia de Marcelo en el once es necesaria. El brasileño, cuando está bien, es un delantero más. Sus incorporaciones y sus conexiones con los atacantes son letales y más ahora que ha entrado en sintonía con Vinicius.

Pero Solari no quiere descuidar el aspecto defensivo, de ahí que Lucas Vázquez vaya a jugar en el extremo derecho. Por la izquierda, si quiere seguir el mismo plan, podría echar mano de Reguilón en lugar de Marcelo. Aporta más equilibrio al equipo y no tiene los problemas con sus espaldas que viene mostrando Marcelo en defensa. En estos momentos, el segundo capitán no da la misma seguridad que el canterano.

Reguilón celebra con la grada del Santiago Bernabéu la victoria al Sevilla REUTERS

Experiencia en los Clásicos vs. Asentar el futuro

Un Clásico es más que un partido y la preparación que hace falta para ello está muy por encima de cualquier partido. La experiencia es un punto muy a tener en cuenta en estos choques y es que los Clásicos hay que saber jugarlos. Marcelo va sobrado en este aspecto y es que ya lleva 28 Clásicos a sus espaldas. Además, ha marcado dos goles en ellos y tiene el carácter necesario para soportar la presión del Camp Nou.

Quizás la poca experiencia en estos partidos es lo que más le penaliza a Reguilón de cara a El Clásico. Este sería su estreno, pero para todos hay siempre una primera vez. Nunca se ha visto cara a cara con el Barcelona, pero con 22 años parece que lleva toda la vida en el primer equipo. Solari tiene razones para confiar en Reguilón y que dé el siguiente paso en su carrera de blanco.