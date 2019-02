El Barcelona no quiere saber nada del Madrid: veta una equipación blanca

Los diseños de las camisetas de los clubes de fútbol cada vez son más rompedores intentando llamar la atención de los compradores de todo el mundo. El Barcelona está apuntándose a este tipo de diseños en los últimos tiempos junto a su marca Nike. La compañía norteamericana sabedora de que la directiva blaugrana suele animarse a romper con sus equipaciones, le ofreció una camiseta blanca con la cruz de San Jorge.

La respuesta de los directivos fue clara y rotunda, no. La camiseta habría visto la luz en la temporada 2020-2021, la última temporada con Josep María Bartomeu al mando. Según informa Mundo Deportivo, la camiseta es espectacular como han revelado las personas que la han visto, pero que desde la cúpula azulgrana se ha descartado.

El problema reside en la vestimenta del año 1992, cuando la marca Kappa, introdujo una franja blanca en las mangas para poner su logo, algo que causó una gran polémica entre los aficionados y que provocó que cualquier resquicio de dicho color en la ropa del club, se descartara.

Tiene mucho que ver con el club azulgrana

Dicho color tiene mucho que ver con la historia del club, ya que una parte de su escudo junta un fondo blanco con la cruz de San Jorge, por lo que dicha equipación tendría una explicación muy clara para los aficionados. Además Nike ofreció el pantalón rojo o blanco en función del gusto o la necesidad de los azulgranas, pero de todas formas se rechazó.

Además del color blanco, el motivo también podría ser que fuese un riesgo muy grande, debido a que una decisión así en el último año de mandato podría ser restar puntos de cara a la reelección y a esto se suma que la cruz de San Jorge en muchos países no católicos no sería bien recibida por lo que la camiseta no verá la luz por el momento, ya que desde el seno del Barcelona no se quiere nada que pueda ser relacionado con el Real Madrid.

