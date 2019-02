La Juventus quiere fichar a James en verano

El tiempo de James Rodríguez en el Bayern Múnich se agota. El colombiano está decidido a salir del club bávaro el próximo verano y la propia entidad ya tendría decidido no ejecutar la opción de compra del jugador. No se pagará ni un euro si no es para que siga en Múnich, por lo que en verano volverá al Real Madrid.

Tras dos años de cesión en el Bayern con idas y venidas, James volverá al punto de inicio a final de temporada. El verano pasado se daba por hecho que el Bayern Múnich iba a pagar la opción de compra que tiene sobre él, pero la llegada de Niko Kovac al banquillo y la renovación de plantilla que tiene en mente el club le ponen con pie y medio fuera.

El Bayern no ejecutará su opción por James

Pero James sigue teniendo un gran cartel por toda Europa y serán varios los clubes que llamarán a su puerta el próximo verano. Su nombre ya se ha relacionado en invierno con Arsenal y PSG, entre otros. También en Italia se apuntaba a la Juventus y así lo puede confirmar EL BERNABÉU. Los bianconeri se lanzarán a por su fichaje una vez se abra el mercado veraniego.

James Rodríguez dialoga con Niko Kovac Reuters

La Juve quiere rodear a Cristiano Ronaldo de jugadores de primer nivel a los que conoce bien. Uno de ellos es James, pero también andaría detrás de Marcelo e Isco, dos futbolistas que han perdido mucho protagonismo esta temporada con Solari. El portugués, que cumple 34 años este martes, recibiría con los brazos abiertos al colombiano y este ve con buenos ojos jugar en Turín.

La prioridad de James: volver al Madrid

De todas las opciones que tiene James las dos que más le seducen son regresar al Madrid y reencontrarse con Cristiano en la Juventus. Sin embargo, su prioridad sería todavía volver a vestirse de blanco y cumplir su gran sueño: triunfar con el Real Madrid, tal y como ya adelantó EL BERNABÉU. Su deseo es hacer la pretemporada con el conjunto madrileño y tratar de convencer al club que merece volver a tener un hueco dentro del vestuario.

James Rodriguez entrando desde el banquillo REUTERS

Al fin y al cabo, James fue la última gran inversión que realizó el Real Madrid pagando en el verano de 2014 80 millones de euros al Mónaco por su fichaje. En su primer año impactó a todos y se le auguraba una exitosa carrera de blanco, pero todo cambió al año siguiente primero con Benítez y luego con Zidane, siendo habitual que se quedara fuera de las convocatorias. En 2017 salió por la puerta de atrás, pero ahora quiere regresar para terminar lo que empezó tras el Mundial de Brasil.

En el Bayern está sentenciado y James saldrá como harán otros ilustres del conjunto bávaro como Robben o Ribéry. Su futuro estará en manos del Real Madrid, quien podría recibir así un gran refuerzo a coste cero si James convence. Lo tendrá más sencillo si acaba saliendo Isco, el cual ha perdido su sitio y con Solari no está teniendo oportunidades. Si no es así, la Juventus y Cristiano aguardan su oportunidad en su puerta y formar un 'superequipo' con pasado madridista.