Isco aclara su fuerte polémica con Chendo: "Es una broma nuestra"

Isco ha estado en el ojo del huracán desde que se viralizasen unas imágenes en las que le apartaba el brazo a Chendo. El malagueño no había podido estar sobre el césped ni cinco minutos del encuentro y el vídeo difundido abrió una gran polémica. El jugador malagueño ha querido desmentirlo con una foto en su cuenta de Twitter con el delegado del club en la que revela que "es una gran persona" y que al ser un vídeo no se entenderá que es una broma entre ellos.

Sin duda una gran persona, es una broma nuestra, en un video de 3 segundos no lo entenderéis! Abrazo señores!◘ pic.twitter.com/OVUUJhPJHC — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) February 5, 2019

No es la primera vez que tiene que salir a desmentir problemas de este tipo, ya que hace algunas semanas en una publicación de Sergio Ramos de Instagram, el malagueño hizo un comentario quitando hierro a las informaciones en las que muchos afirmaban que se llevaban mal. El capitán del conjunto blanco continúo la broma con el ex del Málaga y dejó claro que no tiene mala relación con su compañero.

La situación del '22' en el Real Madrid no es la mejor, ya que parece que no tiene sitio en el once para Santiago Solari. Desde la llegada del argentino al banquillo el de Arroyo de la Miel solo ha sido titular en tres partidos y está ocurriendo algo que parecía impensable hace algunos meses y es que el centrocampista era indiscutible en la etapa de Julen Lopetegui.

Al '22' solo le queda trabajar e intentar revertir la situación. Calidad y fútbol tiene de sobra para hacerlo, y muchos aficionados confían en que pueda volver a ser un jugador importante dentro de la platilla del conjunto blanco como en las últimas temporadas en las que se ganó un sitio en el once.

[Más información: El feo gesto de Isco a Chendo en el partido ante el Alavés]