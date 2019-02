Sergio Ramos: "Me gustaría ser entrenador en un futuro, no lo descarto"

Sergio Ramos ha mostrado su cara más divertida y sincera en El Hormiguero junto a su amigo Pablo Motos. El capitán del Real Madrid ha dado un espectacular regalo al presentador del programa -una hormiga gigante bañada en bronce- y ha puesto de relieve que "no hay mejor forma de invertir que hacerlo en cultura, en educación, en arte...".

Después ya ha hablado largo y tendido sobre el fútbol. El central con alma de delantero no ha querido obviar que a veces los aficionados tan solo reconocen los goles y no el trabajo más defensivo: "Sí, en parte sí. Al final la gente en el fútbol es un poco injusto porque se quedan con los goles. En los últimos años he tenido la suerte de marcar goles. La gente se olvida del trabajo defensivo. Pero sí que tengo ese espíritu ofensivo, siempre es bonito dedicárselo a alguien cercano. Me queda eso de jugar uno contra uno cuando eres pequeño y también jugué antes en posiciones más ofensivas".

El calendario del equipo blanco se complica este mes de febrero, pero es una situación que le "pone" a Sergio Ramos. "El Barça nos ha tocado, luego, por si fuera poco nos toca el Atlético en Liga, que lo tenemos a dos puntos y después vuelve la Champions. Llega lo bueno, cuando llega esto es lo que me pone. Nos vamos a jugar todo, la Champions, La Liga y la Copa del Rey", ha asegurado durante el programa de Antena 3. El capitán madridista ha afirmado, además, que el Real Madrid llega "en un estado de forma espectacular. Están los ánimos bien".

Rutina, sacrificio y trabajo

Antes de un gran partido, el internacional española ha aseguro que no suele "cambiar nada" en su rutina. "Como lo mismo, hago las mismas cosas. Me acuesto prácticamente a las mismas horas. A veces Sergio Jr. duerme con nosotros, es un poco más romántico para eso", ha revelado. Después, Ramos ha querido destacar que "hay que valorar la dedicación, la implicación, el sacrificio. Además de la presión que significa estar en este club. Es muy importante tanto el descanso, como el entrenamiento y la alimentación".

Ya en un momento más divertido, el central merengue fue preguntado por Pablo Motos por la zona en la que más duele cuando te golpea un balón. "La oreja en Rusia -risas-. Hace unos años nos tocó un partido allí, hacía un frío de locos. Un rival me dio un balonazo en la oreja y un dolor... Con la oreja congelada se triplica el dolor. Aunque ahí dónde tú pensabas también duele mucho", ha comentado entre risas.

Serie documental para Amazon Prime

"Son ocho capítulos de media hora. Es un gran documental, que han hecho una grandísima apuesta. Fuera de lo acostumbrados que estamos a las cámaras tanto Pilar como yo, pues era diferente meterlas en casa. Me gusta, nos gusta, dejar un legado para todos esos niños que tienen ilusiones. Para que vean lo mucho que cuesta llegar y mantenerse. Es un legado. Al final la gente te ve en un partido o puntualmente. A veces piensan que un jugador se levanta, entrena una hora y ya está. No es eso. Para estar tanto años en la élite hace falta más. Así en Amazon van a poder ver cómo se vive por y para algo", ha comentado sobre este esperado documental que pronto verá la luz.

Uno de los detalles menos conocidos de Ramos, y que ha revelado Pablo Motos, es que prepara unos gin-tonics muy buenos. "Al final es como todo. Cualquier cosa genera una consecuencia. Los preparo de lujo, pero me los tomaré contigo en verano -risas-", ha bromeado el futbolista.

Goles a lo Panenka

"Son cuatro goles a lo Panenka esta temporada. Después de la marcha de Cristiano, me ha tocado asumir ese rol y lo hago encantado. Es una manera de ejecutar, de sentir. Yo no pienso en humillar a un compañero de profesión. Son décimas de segundo en las que tienes que decidir. Intentar engañar. Lo difícil hacerlo fácil. Algunas veces la locura es lo más fácil en esas décimas de segundo. A veces pienso 'no se la pico ni de coña' y al final sí, pero no es algo que haga para humillar. ¿Si se montará la mundial cuando falle uno así? Forma parte del riesgo, de la adrenalina. Es una locura que llevo muy dentro y muy bien", ha afirmado Sergio Ramos.

El futuro del Ramos

Una de las cosas que ya comienza a pensar el capitán madridista es qué hará una vez cuelgue las botas. "Lo hablo con amigos, mi familia, con Pilar... Me gustaría pasar más tiempo con mi familia. Dedico prácticamente todas las horas del día al fútbol, es un tiempo que quitas a tu familia, a viajes... Me siento bien cuando hablo a mis compañeros, aconsejar... Al final hay gente que transmite. En mi caso, ahora, a un compañero. Ejercer de capitán, de líder, es algo que se me da bien, es algo parecido a ser entrenador, con todo el respeto. No lo descarto, me gustaría. Pero todo mi respeto para ellos, para todos esos entrenadores, que los hay muy buenos", ha finalizado el central del Real Madrid.

El test de Trancas y Barrancas

- ¿Quién cuenta los peores chistes en el Real Madrid? "Chueca, el preparador. Jugador... Nacho. Nacho, sin duda".

- ¿Una perdición? "Me vuelven loco las palmeras de chocolate".

- ¿Te dejarías hacer un tatuaje por Pilar Rubio? "Sí, me dejaría pero solo unos puntitos. Por amor".

- ¿Te sabes alguna canción de Camela? "Sí, claro. Mi hermana era muy fanática de Camela. Alguno he escuchado, sí -risas-".

