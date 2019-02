Messi no se entrena con el Barça y es seria duda para El Clásico ante el Madrid

Leo Messi tiene a todo el mundo en Barcelona en tensión. El argentino acabó tocado el partido ante el Valencia del pasado sábado e hizo saltar las alarmas en el conjunto azulgrana. Este lunes podía ser un día clave para el delantero. El Barça volvía a los entrenamientos y estaba en el aire su presencia ante la posibilidad de que sufriera una contractura en su pierna.

Leo Messi, llega al entrenamiento del FC Barcelona

Finalmente Messi no se ha entrenado. El argentino continúa con las molestias que sufre desde el duelo del pasado sábado y no ha podido trabajar junto a sus compañeros en la sesión matinal. Esto hace que su participación en El Clásico del próximo miércoles sea una incógnita.

Con esta situación, a Messi solo le queda un entrenamiento para poder estar listo para el duelo frente al Real Madrid. La sesión de este martes será clave para saber si finalmente el internacional argentino llega para el partido o, de lo contrario, será baja para la ida de las semifinales de la Copa del Rey, perdiéndose el primer duelo de la eliminatoria como ya hiciera ante el Levante y el Sevilla, pero por motivos muy diferentes. Además, finalmente las pruebas médicas serán realizadas en la mañana del martes, y será entonces cuando entre los médicos y el futbolista decidan qué hacer.

Dembélé entrenando al margen del grupo. Foto: Twitter (@FCBarcelona_es)

Dembélé, al margen del grupo

El que sí ha entrenado este lunes es Ousmane Dembélé. Sin embargo, el francés todavía sigue al margen de sus compañeros. El galo sufrió una lesión en el tobillo que le impidió participar en los últimos partidos del Barcelona. Además, una amigdalitis le complicó todavía más su situación.

Al igual que con Messi, su presencia o no en el entrenamiento del martes marcará si está o no listo para el duelo del próximo miércoles en el Camp Nou. Sin embargo, aunque pueda trabajar con normalidad en el último entrenamiento previo al duelo, lo que parece poco probable es que el ex del Borussia Dortmund vaya a ser parte del once inicial frente al Real Madrid.

