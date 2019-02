Gil Manzano, sobre Mateu Lahoz: "Tiene experiencia para hacerlo excepcional"

Uno de los colegiados españoles más importantes de los últimos tiempos, el extremeño Jesús Gil Manzano, ha cumplido 35 años y por ello fue entrevistado en Radio MARCA. El árbitro repasó su trayectoria, habló sobre el VAR e incluso se mojó sobre la designación de Mateu Lahoz para El Clásico de ida de semifinales de la Copa del Rey.

El extremeño alabó a su compañero Mateu Lahoz, quien tendrá la difícil tarea de dirigir el Barcelona - Real Madrid que se jugará en el Camp Nou el próximo miércoles. "Mateu tiene experiencia de sobra para sacar ese partido y para hacerlo excepcionalmente, seguro que así va a ser", comentó Gil Manzano.

Precisamente en ese estadio fue donde actuó por última vez Gil Manzano, pues fue el encargado del videoarbitraje durante el Barcelona - Valencia que terminó en empate y del que Leo Messi salió tocado. "En el campo tuvimos a Alberto (Undiano Mallenco), que es un fenómeno y nos hace siempre el trabajo más fácil. Tener un árbitro de garantías en el campo siempre nos facilita la tarea a los que estamos de VAR", afirmó.

Una vida dedicada al arbitraje

Gil Manzano contó también cómo comenzó en el arbitraje. Lo que él mismo define como "una vida entera dedicada al arbitraje", empezó gracias a su hermano. "Nosotros nunca hemos tenido a nadie en la familia relacionado con el mundo del fútbol y un día llegó mi hermano a casa y dijo que quería ser árbitro. Yo tenía once y mi hermano cinco años más, dieciséis", relató el colegiado.

Acerca de cómo lidiar con momentos complicados y jugadores que protestan, el árbitro explicó que todos los colegiados "tienen que pasar por todas las categorías y por ello has de adaptarte a todas ellas". Asegura que "en todas se pita diferente".

"Más que manejar personalidades, es necesario manejar situaciones. En cada situación hay que saber tener mano izquierda para tomar las mejores decisiones. No siempre al futbolista lo vas a tener que tratar de la misma manera porque son diferentes situaciones", comentó sobre tener que manejar a futbolistas complicados.

Gil Manzano muestra una tarjeta amarilla a Sergio Ramos REUTERS

Cómo afrontar los partidos

A sus 35 años, Jesús Gil Manzano ha tenido que arbitrar grandes partidos, entre ellos varios Clásicos. Para él, lo principal es no cambiar la forma de actuar. "A los partidos les tienes que dar normalidad. Aunque haya partidos especiales por el tratamiento mediático que tienen, por la importancia de la competición, del momento, pero al final tienes que simplificar", declaró.

Gil Manzano destaca que los grandes partidos "al final son como cualquier otro", "son once contra once y las reglas son las mismas para todos". "Creo que es la manera de enfocarlo, aunque luego tienes que ver las particularidades de la competición, de cada equipo, de cada jugador...".

"Si las personas encargadas de designar han pensado que yo, o el árbitro que sea, es la persona idónea para dirigir ese partido, tienes que estar preparado para hacerlo", destaca el colegiado, que reconoce que duerme bien antes de los partidos e incluso le gusta echarse "alguna siesta de más de una hora". "Antes de los partidos no me quita nada el sueño", declaró Gil Manzano.

En favor del VAR

En la entrevista también tuvo tiempo para hablar del VAR, a quien define como "una herramienta que está siendo muy útil". "Antes una mala decisión te destrozaba, no sólo el partido, sino que decisiones muy importantes se han llevado buenos árbitros. Es, por tanto, una especie de red que tenemos en un momento determinado", afirmó.

"Hay situaciones que son muy complicadas de ver bien porque en un momento determinado el ángulo no era bueno, era un ángulo de estos muertos que no lo ve ni el asistente ni el árbitro, etc.", dice Gil Manzano, que explica que "lo que vayan a ver 25 cámaras va a ser mejor, para nosotros es imposible llegar a ese alcance, por tanto, las situaciones extremas o de fallo flagrante nos las va a salvar".

