Tras los pinchazos del Barcelona y del Atlético de Madrid, el Real Madrid no ha desaprovechado su oportunidad y se ha impuesto por 3-0 al Alavés en el Santiago Bernabéu. La guinda al pastel la ha puesto Mariano Díaz, quien volvía a vestirse de corto después de un largo periodo de inactividad, y se ha encontrado con el premio del gol en los instantes finales del duelo.

Mariano: "Nosotros vamos a por todas, a intentar ganar El Clásico"

El propio delantero hispano-dominicano ha sido el encargado de declarar en el postpartido y, en primer lugar, ha manifestado su alegría tras haber vuelto por la puerta grande ante su afición: "Muy contento después de haber jugado tras tanto tiempo. Vamos a continuar así. Muy contento por ganar y por ese remate".

Al saltar al terreno de juego, se ha podido ver a Mariano algo nervioso a la par que con su particular ímpetu y su indiscutible olfato goleador, que finalmente ha visto premiado su esfuerzo con una diana que le vuelve a llenar de confianza de cara a todo lo que le viene por delante al equipo blanco: "He entrado un poco nervioso después de tanto tiempo. Un poco acelerado por jugar ante esta afición, uno no quiere nunca fallar, pero muy contento por el gol".

Mariano Díaz celebra su gol al Alavés REUTERS

Sobre lo complicado que es hacerse un hueco en el once del Real Madrid, más aún dado el gran estado de forma de Karim Benzema, el '7' blanco no ha dudado en mostrar su compromiso y asegurar que estará disponible para cuando Solari le necesite: "Yo estoy a disposición del míster para lo que necesite. Para luchar partido a partido, para sacar el máximo para el equipo".

Dedicatoria muy especial

Tras marcar su gol, Mariano suspiró de alivio y se llevó las manos a las espinilleras, lo cual ha querido explicar, al igual que agradecerle a Ramos su apoyo y corroborar las buenas sensaciones del equipo: "En las espinilleras llevo a mis familiares, se lo dedico a ellos que me han apoyado durante mucho tiempo. Sergio Ramos es un grandísimo capitán, me ha dicho que es el primero de muchos, estoy muy agradecido. Estamos en una muy buena racha, un gran mes, gran oportunidad para dar el máximo y darle todo lo que podamos a la afición".

Línea ganadora a seguir

Acerca de la buena dinámica ganadora que acumulan los blancos y de los compromisos importantes que vienen por delante, siendo uno de ellos el duelo copero ante el Barcelona, Mariano ha reflejado la unión de todo el equipo: "Estamos todos muy unidos, muy contentos por ganar tantos partidos seguidos y con el objetivo de seguir así, de ganar esta semana".

Más comprometido que nunca

Sobre lo que puede aportar de cara a la recta final y decisiva de la temporada, el delantero hispano-dominicano ha hecho hincapié en su indudable compromiso con todo el vestuario y ha dicho que está dispuesto ha dejarse la piel para ayudar al equipo en el campo: "Lucha, ilusión y garra para intentar dar el máximo a mis compañeros".

Vivos en todas las competiciones

Finalmente, ha asegurado que el equipo permanece vivo en todas las competiciones en las que participa y que harán todo lo posible por mantener este rendimiento que les lleven a conseguir nuevos éxitos al finalizar la temporada: "Nosotros vamos a por todas y vamos a intentar ganar".

