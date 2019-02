La calma que precede la tormenta: el Real Madrid inicia el maratón de febrero ante el Alavés

El Real Madrid afronta su última prueba antes de comenzar con su carrusel de partidos que pueden definir toda una temporada. El Alavés medirá las ganas de los de Solari antes del primer Clásico de los tres que se jugarán en menos de un mes y el conjunto merengue busca seguir con su racha de victorias.

El foco está puesto en la visita del miércoles al Camp Nou, pero Solari no quiere descuidar La Liga tras ganar en las tres últimas jornadas de competición. El Madrid no tira la toalla y quiere escalar en la tabla liguera antes de jugar el próximo fin de semana en el Wanda Metropolitano. Porque el descanso no dará un solo respiro al Real Madrid en las próximas semanas. Copa y Liga se juegan en un breve espacio del tiempo y el reto de los blancos es no descolgarse de ninguna.

Paso a paso y en el camino antes de todas las citas grandes llega el Alavés. La gran incógnita es si Solari, como Valverde ante el Valencia, da descanso de inicio a varias de sus referencias. Los azulgranas dejaban fuera a Jordi Alba, Lenglet y Arthur -presumibles titulares en El Clásico- y el Madrid hará lo mismo al menos con Varane (expulsado contra el Espanyol), y Carvajal (cumple ciclo de amarillas) y seguramente se hagan más rotaciones. Otros en duda serían Sergio Ramos y Modric, los que se perderían el derbi si ve una amarilla.

Bale vuelve, ¿Vinicius a la derecha?

En el centro del campo no se esperan muchos cambios tras descansar Modric y Casemiro contra el Girona y es probable que salga el trivote de gala. Arriban será casi imposible de predecir. Bale parece preparado para volver al once y supondrá que Vinicius o Lucas Vázquez sean sacrificados. Del brasileño Solari ya ha dejado caer que confía en él para jugar en la derecha. También espera su oportunidad Asensio, el cual regresó el pasado jueves y dejó buenas sensaciones, aunque de momento deberá esperar su oportunidad desde el banquillo.

Es una buena oportunidad para que Solari pruebe a su equipo ante lo que se avecina. La expectativa está en la parte de arriba ya que Vinicius tiene muchas papeletas de tener su gran oportunidad en el próximo Clásico. Tendrá que encajar el técnico argentino al brasileño en la banda derecha y ver si funciona, mientras Bale termina su preparación para llegar a la Copa como un tiro. Benzema, a lo suyo, está en un estado de forma increíble y tras dos dobletes seguidos es, sin duda, la principal amenaza del Madrid.

Un Alavés mermado por las salidas

El Alavés es un rival que no puede ser tomado a la ligera. Ya ganó al Real Madrid en la jornada 8 por 1-0 con un gol en el último segundo y ha estado durante varias jornadas por delante del club blanco en la tabla liguera. Actualmente marcha sexto todavía en puestos europeos y sueña con volver a dar otro estocazo al Madrid. El conjunto vasco perdió este invierno a piezas muy importantes como Ibai y Rubén Sobrino, entre otros, pero se ha reforzado con fichajes como Rolán o Inui. Los de Abelardo son un conjunto muy rocoso y llegan al Santiago Bernabéu sin nada que temer.

La calma que precede la tormenta, así es como se puede titular a este partido. El Real Madrid llega en su mejor momento de la temporada y no quiere echar al traste el trabajo de estas últimas semanas justo antes de entrar en un tramo que puede definir toda la temporada entera.

Real Madrid - Alavés

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Ramos, Nacho, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema y Bale -posible once inicial-.

Alavés: Pacheco; Ximo, Maripán, Laguardia, Duarte; Pina, Manu García, Burgui, Jony; Calleri y Borja Bastón. -posible once inicial-.

Hora: 20:45 - Movistar Partidazo / EL BERNABÉU.

Árbitro: Jaime Latre (Comité aragonés).

Información: Partido correspondiente a la 22ª jornada de La Liga que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid).

