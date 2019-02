Messi, tocado: sufre una contractura muscular a cuatro días de El Clásico

Cunde el pánico en el FC Barcelona a falta de cuatro días para el partido contra el Real Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey. El conjunto azulgrana empató a dos ante el Valencia en la última jornada de La Liga, pero la peor noticia para los culés fue ver a su máxima estrella, Lionel Messi, doliéndose del muslo y teniendo que ser atendido por los servicios médicos.

Messi se lamenta tras un gol del Valencia frente al Barcelona en La Liga Quique García EFE

Todo sucedió en el 70' de partido, apenas cuatro minutos después de que el propio Messi hubiera anotado el que acabaría siendo el empate a dos definitivo. Tras chocar con Lato, el albiceleste se llevó la mano al muslo derecho y tuvo que abandonar el campo entre visibles gestos de dolor. Fue atendido en la banda por los servicios médicos y finalmente pudo finalizar el encuentro, pero ello no disminuyó la tensión en torno a su salud.

Y es que, al acabar el partido, se supo que lo que sufre Messi es una contractura en el muslo derecho. Ernesto Valverde, entrenador del Barça, comentó en la televisión oficial del club que "sufre una pequeña molestia, pero no sabemos aún, mañana conoceremos el alcance exacto. Imaginamos que no puede estar muy mal". No obstante, y una vez fue mirado por los médicos en el vestuario, no será hasta el lunes cuando se le hagan las pruebas. De todas formas, todo parece indicar que no se tratará de nada grave, y que el argentino llegará sin problemas al duelo contra el conjunto blanco.

De hecho, el propio Valverde explicó en rueda de prensa que "wn ningún momento Messi me ha pedido cambio. Está bien y de momento esperamos que se pueda recuperar como el resto de sus compañeros. Si me hubiese pedido el cambio lo habría relevado, pero no me dijo nada. Está bien pero vamos a esperar a ver que tiene de las molestias".

[Más información: El Barcelona tropieza contra el Valencia y se enciende La Liga]