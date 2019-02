Hazard responde a las críticas de Sarri tras su último recital

Maurizio Sarri lanzó la semana pasada un dardo a sus jugadores tras la derrota del Chelsea por 4-0 ante el Bournemouth en la Premier League. Este viernes su equipo ha respondido gratamente y ha vuelto a mostrar su mejor versión en una sólida victoria ante el Huddersfield en Stamford Bridge, en un partido en el que los Blues se han impuesto por 5-0.

El extremo belga, Eden Hazard, fue una de las estrellas del encuentro. Marcó un doblete y fue uno de los mejores del partido, imprescindible en el once para conseguir el triunfo que volvió a colocar al club londinense en puesto de Champions League.

La situación entre el técnico italiano y el futbolista no pasa por su mejor momento. Después de afirmar que si Hazard quiere irse debe hacerlo y no mostrar ningún interés en que el atacante se quede en Londres, volvía a sorprender afirmando que no es un "líder" y que es un jugador "muy individualista".

Hazard celebra un gol con el Chelsea Reuters

Ahora, el belga ha respondido a su entrenador, tanto dentro del campo, con una exhibición de fútbol, como fuera, ante los medios de comunicación. "Creo que él (Sarri) estará feliz, porque él quería una reacción de nosotros y le dimos una", afirmó.

El futbolista del Chelsea analizó el partido, y se mostró contento por el juego del equipo."Jugamos uno de los mejores juegos de nuestra temporada y marcamos cinco grandes goles. Los fanáticos no estaban contentos el miércoles y ahora están felices", explicó el extremo.

"Siempre digo que cuando perdemos un juego, necesitamos ganar el juego después y lo hicimos bien hoy. Queremos seguir jugando así, como quiere el técnico", anunció el atacante, que no se olvidó de Sarri tras conseguir la victoria.

La llegada de Higuaín

El delantero argentino fue otro de los protagonistas del partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de liga. El 'Pipa' ha llegado pisando fuerte y ha anotado un doblete este viernes. Abrió el marcador para los Blues en el minuto 16, primer tanto del exmadridista desde su llegada al Chelsea en este mercado invernal.

El atacante, que llegó para reforzar la delantera tras la salida de Morata, parece estar más que adaptado al juego de los de Sarri y ha mostrado una buena conexión con Hazard. "Tratamos de trabajar juntos, Higuaín es un jugador nuevo, pero él sabe lo que quiere el entrenador. Es un gran delantero y puede marcar muchos goles", expuso el belga.

Tras el primer gol, Higuaín volvió a marcar en la segunda mitad, una 'manita' que sentenció el central brasileño, David Luiz, en el minuto 86.

[Más información: Sarri ataca de nuevo a Hazard: "Tiene que jugar de manera cooperativa"]