Courtois: "¿Que si me tirarán cosas en el Wanda? Durante todo el partido"

Thibaut Courtois jugará la semana que viene su primer derbi en el Wanda Metropolitano como jugador del Real Madrid. Sobre este partido y su pasado como rojiblanco ha hablado para el diario belga Het Nieuwsblad.

"No he tenido ninguna reacción negativa en la calle, lejos de un aficionado que me dijo 'Aupa Atleti' mientras echaba gasolina. Todo se limita a las redes sociales, donde es fácil para la gente conseguir el anonimato. O escupir y manchar mi placa del estadio. No me importa. Si eso les hace felices, bien por ellos. Si me quieren tirar cosas a la cabeza la próxima semana, bueno, no me afectará para jugar. Es más motivación" comentaba el portero.

Sobre el recibimiento que espera recibir en el Wanda, el belga cree que será muy hostil: "¿Que si espero que me tiren cosas? Durante todo el partido. Ya lo he experimentado en Bélgica. Contra el Anderlecht me tiraron mecheros y en Eupen una jarra de cerveza. Desafortunadamente es parte del fútbol".

"Es una pena que la afición del Atlético ahora esté contra de mí. Los futbolistas tomamos decisiones de acuerdo a nuestra carrera. El Atlético fue la elección perfecta cuando era joven. He tenido tres años fantásticos y he crecido una barbaridad como persona y como futbolista, pero ahora ha llegado otro capítulo. Siempre fui seguidor de Iker Casillas, y por lo tanto del Real Madrid. No creo que deba perder esa oportunidad por haber jugado en el Atlético. Durante esos tres años lo di todo por el Atlético, de eso no me pueden acusar" concluía el belga.

Courtois detiene un balón casi al borde de la línea EFE

Hazard antes que Neymar

Courtois fue preguntado sobre los posibles fichajes del Real Madrid. Hazard y Neymar son dos de los nombres que suenan con más fuerza para reforzar al conjunto blanco, pero sobre estos dos, el guardameta tiene clara su preferencia: "¿Si pudiera elegir entre Neymar y Hazard? Me quedo con Hazard, por supuesto; pero la elección depende de la dirección deportiva. No sé qué va a pasar, es una pregunta para ellos".

También habló sobre la inmensa cantidad de dinero que lleva gastado el Barcelona desde la marcha de Neymar: "¿Quién sabe qué equipos van a tener problemas con el fair play financiero? Tu ves que el Barça ingresó 222 millones de euros por Neymar y que han gastado últimamente más del doble ya. Puede ser que se vean obligados este verano a vender ante tal situación".

Uno de los temas que más ha afectado al Real Madrid este año ha sido la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, aunque según Courtois no es un tema que se trate en el vestuario: "No se habla de Cristiano Ronaldo en el vestuario, es la prensa la que deja caer su nombre. Hubo partidos que perdimos, hicimos diez ocasiones de gol y no marcamos; a la vez que Cristiano marcaba dos goles con la Juventus. Era fácil hablar de ello".

Por último se refirió a la relación que mantiene con su compañero de portería, Keylor Navas: "Soy alguien que se lleva bien con todos. Me muestro como soy y creo que soy bien aceptado por todos. Me divierto y tengo contacto con todos los compañeros. Respetan a Keylor y me respetan a mí. Nosotros mostramos lo que tenemos y el entrenador es el que toma la decisión de quién juega cada partido".

[Más información: Solari: "Benzema tiene un brillo especial porque hace mejores a sus compañeros"]