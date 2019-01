Roberto Carlos: "¿La Juve favorita a la Champions? Solo el Madrid lo es"

Roberto Carlos es una de las grandes figuras de aquel Madrid de Los Galácticos y aún hoy sigue vinculado al club blanco. El brasileño ha concedido una entrevista recientemente al medio argelino Le Buteur en la que ha repasado la actualidad merengue y ha repasado el vestuario actual que conoce muy bien.

El mítico '3' confía en el actual equipo por la historia que le respalda: "El Real Madrid ha ganado muchos títulos. Es el único club en el mundo que ha ganado tantos trofeos. El Madrid es un club de títulos y así será para siempre".

Las salidas de Zidane y Cristiano

También repasó las sonadas salidas de Zidane y Cristiano en verano: "En el Madrid no hay año de transición. Zidane y Cristiano se han ido, pero todavía tenemos un equipo fuerte. El objetivo sigue siendo ganar títulos. No me sorprendió la salida de Cristiano y Zidane".

Cristiano Ronaldo, frente la Atalanta Reuters

Sobre las opciones del conjunto turinés al contar con Cristiano Ronaldo se muestra expectante: "La Juve es un gran club, pero el Madrid sigue siendo el club más grande del mundo con sus trece Champions. Esperemos y veamos qué hace la Juventus y si puede ganar la Champions o no". Aunque no tiene dudas de que el Madrid "es el único favorito".

También habló de dos de sus compatriotas. De Neymar y su futuro, sobre una vuelta al Barça o fichar por el Madrid, dijo que "todo es posible". También dio la razón a Pelé quien dijo que Messi no era el mejor de la historia. Roberto Carlos cree que "tiene derecho a dar su opinión porque es el mejor jugador de todos los tiempos".

