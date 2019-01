Llorente: "Nunca es fácil volver de una lesión, pero me he sentido muy bien"

El Real Madrid ha ganado por tres goles a uno al Girona en la ciudad catalana. De esta manera, el conjunto madridista, pasa de cuartos y estará mañana en el bombo del sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Marcos Llorente, uno de los goleadores de la noche, hizo su propio balance de lo ocurrido en el césped de Montilivi.

Marcos Llorente, sobre su gol al Girona: "Iba a pasarla pero no he visto a nadie"

"Hoy era un partido difícil. Tenían que salir a por todas, no les quedaba otra ante su público. Hemos conseguido la victoria y el pase a semifinales", dijo el canterano. Los merengues se impusieron con un juego dominador y eficiente. Quizás se echó de menos un resultado más abultado.

El mediocentro resumió cómo se encuentra personalmente después de superar su reciente lesión: "Las sensaciones han sido buenas, nunca es fácil volver de una lesión. Me he sentido muy bien, muy cómodo. Agradecido de poder disfrutar de estos 90 minutos".

Seung-Ho Paik y Marcos Llorente pelean por el balón REUTERS

En cuanto a su gol, el antiguo jugador del Alavés se refirió a sus sentimientos una vez vio la posibilidad de marcar: "Me lo ha dado Dani (el pase). He pensado: "Me la intento jugar yo". Me la he echado a un lado, lo he intentado y he tenido la suerte de que ha acabado en gol. He metido dos goles en poco tiempo y eso no suele pasar, por lo que hay que disfrutarlo".

En las últimas fechas, el Real Madrid en general está consiguiendo más goles desde fuera del área. Llorente fue preguntado por esta cuestión y esta fue su respuesta: "Cuando tengamos ocasión de tiro, que no nos lo pensemos, que lo intentemos. Tenemos jugadores que tiran muy bien. Puede haber rebotes, puede pasar cualquier cosa y cuando alguien mete que no lo suele hacer que lo disfrutemos".

El próximo partido será contra el Alavés el domingo a las 20:45, y el sábado 9 de febrero, el conjunto de Solari jugará en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

[Más información: Keylor Navas: "No es fácil jugar cada mes y medio"]