Conte y por qué rechazó al Madrid: "En ese momento era una 'patata caliente'"

Antonio Conte fue entrevistado por Sky Sports tras el partido entre el Atalanta y la Juventus. El entrenador fue visto en Bérgamo después de su destitución por el Chelsea, de la cual no se había pronunciado. El italiano comentó su futuro y habló sobre su situación actual, estando sin equipo desde verano, cuando el conjunto londinense prescindió de sus servicios.

Una de las preguntas obligadas fue sobre su posible llegada al Real Madrid. El técnico italiano fue relacionado con el conjunto blanco tras el despido de Julen Lopetegui, pero finalmente fue Santiago Solari quien asumió e cargo: "El Real Madrid en ese momento era una 'patata caliente’, mejor no… Hubo la posibilidad pero no amo entrar en medio de la temporada, prefiero trabajar desde el inicio".

Sobre su futuro y la llegada a un nuevo club, Conte dejó clara su postura, aclarando que hasta junio no se le verá entrenando y que se encuentra en una etapa de descanso: "Hasta verano no me veréis en ningún lado. Esto es seguro. ¿Inter? Se habla desde tiempo pero son solamente voces, no ha habido ningún contacto. ¿Ofertas? Valoraré con calma…".

Después de estas declaraciones, Antonio Conte deja abiertos los diferentes rumores que le sitúan en el banquillo del Real Madrid o del Inter de Milán. La posibilidad de que llegara a algunos de los dos equipos sería que Solari o Spalletti no consiguieran ganar nada con sus equipos.

Conte no cerro una llegada sorpresa el último día de mercado aunque sea casi imposible: "Como entrenador siempre he vivido en el mercado de transferencias tranquilo y con la esperanza de que algo suceda al día siguiente. Por lo general, siempre intentamos cerrar el negocio antes del último día, pero también sabemos que el último día es el que tiene más adrenalina".

Para finalizar sus declaraciones, mando un mensaje seco sobre su pasado en Londres: "Para mí, Chelsea es el pasado".

