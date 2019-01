Bale se suma a la Copa del Rey para dar la puntilla al Girona

El Real Madrid aterriza en Gerona con el objetivo de que su bola esté el viernes en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Los de Solari solo tendrán que certificar su pase en Montilivi después de haber encarrilado la eliminatoria en la ida con el 4-2 a su favor, pero no podrán descuidarse si no quieren llevarse un susto en territorio hostil. El Girona de Eusebio se resiste a tirar la toalla antes de tiempo.

El conjunto blanco ya probó en el Santiago Bernabéu de lo que es capaz el Girona. Pese al resultado final, el club catalán se adelantó en la ida en apenas tres minutos y puso el 2-2 en el 66'. Solo la reacción del Madrid a partir del 77' con el segundo gol de Ramos calmó el ímpetu de los rojiblancos, pese a que los locales fueron muy superiores. El éxtasis llegó al coliseo merengue cuando Benzema cerró el marcado en el minuto 88.

El Madrid va con todo a Gerona

El Madrid llega a Gerona con aire, pero no por ello parece que Solari vaya a dar un cambio radical en su equipo. Si que habrá novedades, pero el once se presenta muy parecido al que utilizó en la ida. En la portería volverá Keylor Navas, quien ya se ha entrenado en los dos últimos días con el grupo sin problemas y regresará a su competición. En defensa se avecina otro cambio y todo apunta a que Sergio Ramos descansará pese a haberse recuperado de su golpe. La expulsión contra el Espanyol de Varane, que no podrá jugar el fin de semana, permite a Solari no correr riesgos con su capitán.

Marcos Llorente, Marcelo y Bale en el banquillo del Madrid Reuters

Las rotaciones sí llegarán a un centro del campo en el que Modric y Casemiro lo vienen jugando todo y por los que podrían entrar Ceballos y Marcos Llorente, acompañados por Kroos que ha regresado a un nivel óptimo de forma. Pero el nombre propio del once es otro: Gareth Bale. El galés reapareció a lo grande en Cornellá tras 24 días de baja. Marcó la primera que tuvo y convenció a Solari de que ha vuelto con más ganas de nunca. La duda principal es el sitio que ocupará porque podría dar una idea de los planes de Solari una vez el Expreso de Cardiff se asiente en la titularidad.

Bale se apunta al once de Solari

¿Vinicius o Lucas Vázquez? ¿Sentará Solari a Benzema? El brasileño ha hecho de la Copa del Rey su competición y sería un palo que el técnico argentino le sustituyera después del gran nivel de forma que ha mostrado desde que empezara el 2019. También sería complicado quitar a Lucas, que se ha hecho indiscutible con Solari y ha mostrado una mejoría en los últimos choques. Sí podría tomarse un respiro Benzema. El francés está al mejor nivel de toda su carrera y se ha ganado descansar para lo que se avecina. El sitio del actual líder blanco estaría bien ocupado por Gareth Bale.

Sergio Ramos celebra su gol ante el Girona REUTERS

El Girona recibe en su casa al Madrid con ganas de probar de qué es capaz. Tras caer contra el club blanco y contra el Barça en la misma semana, se quiere tomar su revancha contra el Madrid y para ello contará con Portu y Stuani como sus esperanzas. Pero los de Solari, que están a tres partidos de su primera final de la temporada serán un hueso duro de roer. Sin importar con quien le empareje en el sorteo del viernes, la mirada del Madrid está ya puesta en la final que se celebrará en el Benito Villamarín porque pese a todo, otra título está a toque de campana.

Girona - Real Madrid

Girona: Bono; P. Porro, Alcala, Espinosa, Juanpe, Fernández; Pons, Aleix García, Granell; Portu y Stuani. -posible once inicial-.

Real Madrid: K. Navas; Odriozola, Nacho, Varane, Marcelo; Ceballos, Marcos Llorente, Kroos; Lucas Vázquez, Bale y Vinicius. -posible once inicial-.

Hora: 21:30 - beIN LaLiga / EL BERNABÉU.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Colegio Andaluz).

Información: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de la Copa del Rey que se disputará en el Estadio Municipal de Montilivi (Gerona, España).

[Más información: El once del Real Madrid ante el Girona]