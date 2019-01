Pochettino deja abierta la puerta de salida del Tottenham

Mauricio Pochettino vuelve a escena tras unas declaraciones en rueda de prensa que han metido el miedo en el cuerpo de los aficionados del Tottenham. El entrenador argentino, muy vinculado con los banquillos del Real Madrid y el Manchester United, no quiso dar por hecha su continuidad en el equipo londinense para el próximo año.

"No puedo prometerlo", dijo Pochettino cuando le preguntaron si podía confirmar que seguiría en el Tottenham para la temporada 2019/2020. Matizó que quiere llevar al club a conseguir retos ambiciosos, pero que la decisión de seguir o no en el banquillo londinense depende de más gente.

El entrenador argentino quiso dejar claro que siempre ha dado el máximo en su trabajo, pero deja la pelota en el tejado del Tottenham y más concretamente en la figura de Daniel Levy. "Desde el día uno siempre he sentido la responsabilidad de que tengo que dar lo mejor de mí, pero no depende de mí. Dependerá del estado de ánimo de mi presidente, dependerá de la decisión del club, no es sólo mi decisión el estar aquí. En el fútbol firmar un contrato de cinco años no significa estar en el equipo para siempre, igual que los jugadores o cualquier empleado del club", declaró Pochettino.

Mauricio Pochettino y Daniel Levy

Puso al Real Madrid como ejemplo de éxito

Estos comentarios llegan después de un posible guiño al Real Madrid en rueda de prensa. Pochettino comparó a su club actual con el equipo blanco en materia de títulos y aspiraciones. "Si tú estas en el Real Madrid, solo puedes pensar en ganar trofeos, no tienes otra opción", afirmó, añadiendo que cuando llegó al Tottenham, hace cuatro años y medio, "el reto del club era bien diferente".

Pochettino también aseguro que "poder alcanzar esa filosofía de club es difícil", pero también que "si el Tottenham gana títulos un día, estará al nivel del Real Madrid". El argentino está ligado a los londinenses hasta el próximo 2023, pero las destituciones de Julen Lopetegui y José Mourinho, relevados por entrenadores de menor perfil, han vuelto a disparar los rumores sobre su futuro, rumores que ni él mismo ha sido capaz de desmentir.

