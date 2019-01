Vinicius Júnior y Reguilón, el efecto millennial en el Real Madrid

Durante años el flanco zurdo del Real Madrid ha sido posesión de Marcelo y Cristiano Ronaldo. Pese a que era complicado imaginar un relevo de garantías para el brasileño y el luso, dos jóvenes futbolistas han demostrado que hay relevo. Sergio Reguilón en defensa y Vinicius Júnior en la línea de ataque son no solo futuro, sino también presente del equipo blanco.

Con 22 y 18 años respectivamente, Santiago Solari no ha dudado en darles un papel más relevante a lo largo de las últimas semanas. Ambos jugadores han devuelto la confianza al entrenador argentino con un rendimiento que ha conquistado tanto al propio técnico rosarino como a toda la afición.

Reguilón ha desplazado a Marcelo a un segundo lugar en la rotación. Frente al Betis y al Sevilla, en partidos de La Liga, el internacional brasileño no disputó ni un solo minuto. Contra el Espanyol, el pasado fin de semana en el RCDE Stadium, el segundo capitán merengue ingresó en el terreno de juego durante la segunda mitad para jugar tan solo catorce minutos.

Marcelo durante el partido ante el Espanyol

En la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Leganés, Marcelo tampoco jugó, pero sí que fue titular, y completó los duelos al completo, en la vuelta frente al conjunto pepinero y en la ida de los cuartos contra el Girona en el Santiago Bernabéu. Hasta el momento, Marcelo ha disputado 1.777 minutos, pero su peso en el equipo ha ido de más a menos tras varios fallos defensivos que condenaron a los blancos y también por una notable pérdida de su forma física.

Todo ello ha ido ligado a la explosión de Sergio Reguilón. El canterano ocupó plaza en el primer equipo después de la salida de Theo Hernández el pasado verano rumbo a la Real Sociedad, en calidad de cedido. Se especuló con la posible llegada de un nuevo lateral zurdo para competir con Marcelo, pero Julen Lopetegui decidió darle la alternativa después de verle en acción durante la pretemporada. Después, Solari ha seguido confiando en él, a quien ya conocía de su etapa en el Castilla.

Vinicius, asentado en el Madrid

El extremo brasileño ha llenado parte del gran vacío que dejó Cristiano Ronaldo con su adiós el pasado mes de julio. La sombra del ahora delantero de la Juventus es alargada, pero Vinicius Júnior ha dado esa dosis de ilusión a la afición del Real Madrid que tanto necesitaba.

Vinicius, encarando a la defensa del Girona REUTERS

El '28' blanco se ha asentado en el once titular de Solari. Forma un tándem perfecto con Karim Benzema, al que no duda en colmar de elogios cada vez que tiene oportunidad. Antes, ya demostró que también hacía una pareja ideal junto a Marco Asensio. Y es que tanto uno como otro ya saben lo que es recibir un pase de gol del ex del Flamengo.

Vinicius ha aprovechado las importantes bajas en el ataque madridista para ganarse un sitio como titular. Con Bale, Asensio o Mariano en el dique seco, el extremo se ha consolidado en el tridente junto a Benzema y Lucas Vázquez. Con el regreso de todos los lesionados, solo queda por ver si el dueño del carril izquierdo continúa siendo el brasileño. Lo que parece claro es que tanto Reguilón como Vinicius son los relevos para la zurda blanca.

