Asensio quiere volver ya

Los cuartos de final de la Copa del Rey se deciden esta semana. El Valencia ha superado al Getafe, no sin sufrimiento, en el partido disputado en Mestalla este martes. Los ches pudieron dar la eliminatoria en el último suspiro del encuentro con un Rodrigo estelar. El conjunto de Marcelino espera ya en el bombo de las semifinales y el Real Madrid encarriló su pase ya el pasado jueves en el duelo frente al Girona del Santiago Bernabéu.

La victoria por 4-2 cosechada en el coliseo madridista pone en un lugar inmejorable a los de Santiago Solari para colarse en la ronda de semifinales. Para la cita, el entrenador argentino cuenta con todos sus efectivos a excepción de un Jesús Vallejo que continúa trabajando al máximo en Valdebebas para regresar lo antes posible. Entre ellos se encuentra un Marco Asensio que dio el susto en la primera sesión de preparación para el partido de vuelta ante el Girona, el mallorquín se ha ejercitado sin problemas en el entrenamiento matinal del martes.

Después de que saltasen las alarmas con un posible recaída y se especulase con que podría encadenar una nueva lesión que postergaría su regreso a los terrenos de juego, el propio futbolista ha querido mandar un mensaje tranquilizador a la afición, asegurando que las sensaciones tras ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros han sido buenas.

Buen entrenamiento y buenas sensaciones. / Good training session and good vibes. ◘◘ pic.twitter.com/TtnqquR7Vv — Marco Asensio (@marcoasensio10) 29 de enero de 2019

Asensio no juega desde el pasado 19 de diciembre en la semifinal del Mundial de Clubes. En ese encuentro contra el Kashima Antlers tan solo disputó 14 minutos, quedando así el torneo entre los campeones de las distintas confederaciones como el particular lunar del jugador, ya que este torneo ha sido el único en el que no logró debutar con gol el '20' blanco.

El último en el que fue titular es el correspondiente a la primera vuelta de La Liga contra el Rayo Vallecano el 15 de diciembre. Para encontrar el último en el que disputó los noventa minutos hay que remontarse a ese mismo mes tres días antes, en el duelo contra el CSKA de Moscú de la última jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Regreso inminente

Marco Asensio no quiere esperar más para volver a los terrenos de juego. El futbolista merengue ve en el partido ante el Girona en Montilivi el marco perfecto para escenificar su regreso. El resultado favorable invita a que Santiago Hernán Solari dé descanso a pilares como Karim Benzema, quien lo viene jugando prácticamente todo pese a estar lesionado después de fracturarse la falange de su mano derecha.

Asensio se entrena en Valdebebas

El '20' pese a este periodo de baja ya ha superado la barrera de los mil minutos. Sus 1.470' en los 25 encuentros que ha disputado le confirman como uno de los jugadores a tener más en cuenta de aquí al final de temporada. Asensio quiere volver a saborear las mieles del éxito y para ello pretende reaparecer ya.

