El Real Madrid se pone serio en La Liga

Sacó adelante el Real Madrid la difícil visita del Valencia con trabajo y suerte. El conjunto blanco, que fue muy superior en la primera mitad, sufrió en la segunda hasta que Lucas Vázquez sentenció en el tramo final. Antes, un tanto en propia puerta de Wass había allanado el camino a los de Solari. Triunfo importante para continuar enganchado al vagón de la lucha por el título. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-0 Valencia]

El Real Madrid regresaba a La Liga después de haber recuperado las buenas sensaciones en Europa. Enfrente, un Valencia recién eliminado en Champions y que tampoco termina de funcionar en la competición doméstica. Sin embargo, los che siempre muestran una motivación extra ante los blancos. Para el importante duelo, Solari no pudo contar con Kroos ni con Marcelo. En el once estuvieron Reguilón, Llorente y Ceballos, pero no así Isco y Asensio que se han visto relegados a la suplencia desde la llegada del argentino al banquillo.

El encuentro comenzó con un Madrid mentalizado y que a punto estuvo de adelantarse con una volea de Benzema. El balón se marchó fuera por poco, pero fue el primer aviso del conjunto merengue. No tardaría mucho en abrir la lata, ya que en el minuto 8 tendrían la suerte de cara para inaugurar el marcador. Centro fuerte de Carvajal desde dentro del área y Wass desvía hacia su propia portería. Gol en propia meta ante el que no pudo hacer nada un Neto que se vio sorprendido.

Dominio absoluto del Madrid

Importante la jerarquía de Marcos Llorente en el centro del campo para el dominio del Real Madrid. El canterano, que repetía titularidad por primera vez, aprovechaba la oportunidad para reivindicarse como la alternativa a Casemiro. El mediocentro impedía que los de Marcelino pudieran tocar y acercarse al área de Courtois. Los blancos continuaban marcando el ritmo y solo un paradón de Neto a Bale evitó el segundo tanto local en el Santiago Bernabéu.

El partido no era divertido ni brillante, pero sí muy serio por el equipo de Solari. En diferencia a otros duelos ligueros, el Madrid no concedía ocasiones y ello le servía para irse al descanso con buen sabor de boca. Eso sí, la intranquilidad continuaba presente por la corta ventaja y a sabiendas que cualquier error podía cambiar por completo el encuentro.

El Valencia roza el empate

Y ese falló llegó en el minuto 53, pero, para suerte del Madrid, Santi Mina mandó la pelota por encima del larguero. Pase de Parejo que se come la defensa y el atacante che no acierta solo ante Courtois. También se salvaron los merengues después cuando, completamente solo en el segundo palo, Gabriel Paulista envió alto un balón que parecía estar predestinado a poner el empate en el coliseo blanco.

Antes se había marchado entre pitos Gareth Bale. El galés, cojeando, no tuvo su noche y fue intrascendente en el juego. Entró en su lugar un Asensio que dispuso de una gran ocasión para finiquitar el partido, pero, con toda la portería para él, estrelló el esférico en la zaga che. El Madrid ya no se encontraba tan cómodo como en la primera mitad y el Valencia llegó al último cuarto de hora con posibilidades de sacar al menos un punto de la capital de España.

El equipo de Solari llegaba más con un conjunto che que adelantó líneas en busca del gol. Sin embargo, no contaban con la puntería necesaria los blancos para sentenciar. Atrás, Courtois realizó un paradón a Batshuayi, aunque la jugada fue anulada por posición ilegal, que sirvió para que la parroquia madridista se rindiera ante el portero belga.

Lucas Vázquez y un final feliz

El definitivo 2-0 llegó en el minuto 83, cuando Benzema supo poner la calma en una jugada embarullada. El francés se lo pensó y encontró a Lucas Vázquez, que remató en semifallo, para que batiera a Neto. El Real Madrid metía así los tres puntos en el zurrón para no desengancharse de La Liga y recuperaba el camino después de la dolorosa derrota contra el Eibar.

Respiró los últimos minutos el Santiago Bernabéu gracias a la tranquilidad del tanto de Lucas Vázquez. El Madrid se había puesto por fin serio en la competición nacional y borró la imagen dada en Ipurua. Sin dudas y con actitud, el conjunto de Solari demostró que también sabe ponerse el mono de trabajo para sacar victorias tan importantes como la lograda ante el Valencia.

Real Madrid 2-0 Valencia

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, S. Ramos, Reguilón; Modric (Valverde, 72'), M. Llorente, Ceballos (Isco, 80'); Lucas V., Benzema y Bale (Asensio, 64').

Valencia: Neto; Wass (Piccini, 67'), G. Paulista, Garay, Gayá; C. Soler, Parejo, Coquelin (Kondogbia, 67'), Guedes; S. Mina y Gameiro (Batshuayi, 72').

Goles: 1-0, 8' Wass (p.p.); 2-0, 83' Lucas V.

Árbitro: González González (Comité castellano-leonés). Amonestó a G. Paulista (6'), C. Soler (11'), Gayá (20'), Ceballos (71')

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de La Liga disputado en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid) ante 69.653 espectadores.