Bale lidera al Real Madrid en la conquista de Roma

La derrota del CSKA ante el Viktoria Pilsen hacía que tanto Real Madrid como Roma saltaran al campo matemáticamente clasificados para los octavos de final. Sobre el césped del Olímpico seguiría en juego, eso sí, la primera plaza del grupo que permite, en teoría, un cruce más asequible y disfrutar de la vuelta en casa. Por tanto, y más tras el resultado contra el Eibar, el encuentro seguía siendo muy importante para el conjunto de Solari. [Narracción y estadísticas: Roma 0-2 Real Madrid]

La sorpresa previa estuvo en el nombre del descarte para el duelo. Isco no se sentaba ni el banquillo y el técnico apostaba por Marcos Llorente en el once. Además, Lucas Vázquez regresaba al once en lugar de un Asensio que no está pasando por su mejor momento. La Roma, por su parte, perdía finalmente a Dzeko y Schick se quedaba como referente en el ataque giallorosso.

Cengiz Under de la Roma disputa un balón con Sergio Ramos EFE

El partido comenzó sin dueño. Con Roma y Madrid tanteándose y con llegadas a las dos áreas. La primera gran ocasión llegó en el minuto 20 con un disparo de Modric que tocó en la defensa del conjunto italiano y obligó a Olsen a despejar con las piernas. Sin embargo, los de Di Francesco hacían daño por las bandas y con la velocidad de Ünder y El Shaarawy, aunque este se tuvo que retirar por lesión y dejar su sitio a Justin Kluivert.

La Roma perdona y Bale golpea

Pasada la media hora y con un Madrid impreciso llegaron los mejores momentos de la Roma. Primero fue Varane el que salvó a los blancos en un córner que se paseó hasta el segundo palo y después sería el turno de Courtois para evitar el gol giallorosso con una espectacular parada con los pies. Sin embargo, la oportunidad más clara fue justo antes del descanso. Carvajal se duerme y le roban la pelota, pase de la muerte de Kluivert a Ünder y el turco, con todo a favor, la lanza por encima del larguero. Terrible fallo y los de Solari que respiraban con la llegada del intermedio.

Perdonó la Roma y el Madrid golpeó nada más comenzar la segunda parte. Error de Fazio que cabecea hacia atrás y deja solo a Bale ante Olsen. El galés, vestido de líder, no falló y puso a su equipo por delante. Encontraban el premio los blancos en una mitad que nada tuvo que ver con los primeros 45 minutos. Muy superior el conjunto merengue, aunque Zaniolo pudo empatar poco después en un remate que sacó Carvajal.

Gareth Bale anota el 1-0 ante la Roma EFE

El Real Madrid era otro y, sobre todo, creaba muchos problemas a los de Di Francesco a la contra. La velocidad de Bale rompía una y otra vez a la zaga giallorossa. El de Cardiff volvió a tener un mano con Olsen, pero esta vez no superó al sueco. El segundo de los blancos estaba cerca y terminaría por llegar en el minuto 59. Centro de Bale, dejada de cabeza de Benzema y Lucas Vázquez solo tiene que empujar el balón a la red.

La gran noticia de Marcos Llorente

La Roma entregó entonces la cuchara ante un equipo merengue que había logrado sufrir para imponer su fútbol tras el paso por vestuarios. No hubo duelo después del 0-2. El conjunto italiano hincó la rodilla y el Madrid se dispuso a disfrutar de un triunfo de prestigio en el campo donde quedó eliminado el Barcelona la pasada temporada.

Mención especial también para Marcos Llorente. El canterano cumplió con nota y aprovechó la oportunidad que le dio Solari de sustituir al lesionado Casemiro. El Madrid ganó en equilibrio y en trabajo para una batalla muy física en la medular. El entrenador argentino parece haber sumado a otro hombre para la causa y que hasta ahora estaba casi inédito en la temporada.

Llorente defiende el balón ante dos jugadores de la Roma REUTERS

El actual campeón cumplirá los 1.000 días de reinado vivo en la actual edición y con la ventaja de ser primero de grupo. A pesar de que falta el duelo, ya intranscendente, ante el CSKA, el Real Madrid se olvida de la máxima competición hasta febrero. El conjunto blanco estará en el bombo de octavos y, en teoría, en el bueno. En Roma se demostró que cuando suena la música de la Champions, el Madrid siempre es el Madrid. Ese escudo y esos jugadores están enamorados de 'La Orejona'.

Roma 0-2 Real Madrid

Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi (Coric, 64'), Cristante, Ünder, Zaniolo (Karsdorp, 69’), El Shaarawy (Kluivert, 22'); Schick.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Llorente, Modric (Valverde, 80'); Bale, Lucas Vázquez, Benzema (Mariano, 77‘).

Goles: 0-1, 47' Bale; 0-2, 59' Lucas Vázquez.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amontestó a Luka Modric (21'), Zaniolo (42') y Varane (90’).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de la Champions League disputado en el Estadio Olímpico (Roma, Italia) ante 59.124 espectadores.