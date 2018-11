Benzema vuelve a reivindicarse. En los momentos más complicados es cuando salen los pesos pesados al rescate y eso es lo que está haciendo el delantero francés. El '9' blanco ya marcó en partidos como el del Camp Nou y en la Champions League ha dado un nuevo golpe sobre la mesa para meterse medio billete para los octavos de final en el bolsillo.

Benzema: "Yo juego para la gente que sabe y le gusta el fútbol"

El delantero del Real Madrid fue protagonista sobre el verde del Doosan Arena, pero también fuera de él en zona mixta. "Contento por la victoria, por los goles, por manejar bien el partido. Sabemos que era un partido difícil, pero con la confianza. La confianza es buena para nosotros, para marcar y para no encajar goles", aseguraba el futbolista.

En este buen momento de Benzema, muchos se han acordado de todas las críticas que le han dedicado en los últimos tiempos. "Cada año es igual. Yo juego al fútbol para hacer historia. A veces la gente no entiende bien lo que hago en el campo, pero yo estoy aquí para ayudar a mis compañeros", afirmaba el francés. Sin embargo, Karim apuntaba que no le dolían estos comentarios en su contra: "¿Que si me duele? No. Ahora ya tengo 30 años, tengo hijos...".

Siguiendo con esto, el ariete galo comentaba que no tenía piedras en su mochila, sino que su objetivo es ayudar a lograr los objetivos: "Yo no tengo peso en la mochila, eso es cosa de fuera. Yo estoy aquí para ayudar a mis compañeros, cuando ellos me dan el balón, lo que tengo que hacer es marcar".

Karim Benzema, celebra un gol ante el Viktoria Pilsen EFE

El fútbol, y más en un delantero, es cuestión de rachas. "A veces tienes buenas rachas y otras veces no se pasa tan bien", señalaba Karim Benzema ante los medios de comunicación.

"El fútbol no es fácil, cada año los rivales son más fuertes. Todos los rivales vienen al Santiago Bernabéu para hacer un gran papel y nosotros tenemos que luchar para ganar cada partido". Después de esto, daba el titular de la noche al asegurar que su estilo es solo entendida por aquellos que saben de fútbol: "No lo sé. Yo juego para la gente que le gusta el fútbol, para la gente que sabe de fútbol. Cuando juego estoy para ayudar, pero claro que quiero marcar siempre goles, pero siempre no se puede. Hoy estoy feliz".

Contento con Solari y con su gol 200

El cambio en el banquillo ha sentado muy bien al futbolista, quien no ha ocultado que estaría muy a gusto si Solari siguiese en el cargo hasta el final de la temporada: "Claro, ¿por qué no? Estamos bien con Solari ahora. Estamos en una buena racha y ahora hay que seguir. Ojalá esté hasta el final con nosotros".

Además, también se mostró contento por superar la barrera de los 200 goles con el Real Madrid entre todas las competiciones: "Estoy muy contento, muy orgulloso de alcanzar este número de goles en el mejor club del mundo. Me siento bien para seguir marcando más goles". Parte de culpa de su buena racha de cara a puerta, es que goza de más ocasiones. "Tengo que tener oportunidades. Si tengo tres, cuatro, cinco... me puedes criticar, si tengo una, no. Pero es el Madrid, es el mejor del mundo", apuntaba.

Preparación física

En el vestuario gustó mucho que con Solari fuese Antonio Pintus el que recuperase la dirección en la parcela de la preparación física. Benzema es uno de los que ha presumido de preparador italiano en sus redes sociales, aunque señalaba ante los medios que siempre trabajan fuerte: "Trabajamos bien, siempre duro. Luego hay críticas cuando las cosas salen mal, cuando no hay goles, pero nosotros siempre trabajamos mucho". Sobre su comentado cambio de botas -por unas que llevó hace dos temporadas- se limitaba a decir que se sentía "bien y ya está".

[Más información: El Real Madrid confirma su recuperación con Solari y golea al Viktoria Pilsen]