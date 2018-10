El Real Madrid se reencuentra con la victoria y da oxígeno a Lopetegui

Un mes y un día después, el Real Madrid volvió a ganar. Fue ante el débil Viktoria Pilsen y, aunque no convenció y pasó más apuros de los necesarios, el equipo blanco consiguió reencontrarse con la senda del triunfo. Lopetegui logra así llegar con vida al Camp Nou. El Barcelona será el juez del técnico y medirá la recuperación real de un equipo que al menos retornó a una dinámica positiva. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-1 Viktoria Pilsen]

La gran sorpresa en el once de Lopetegui fue Lucas Vázquez en el lateral derecho. El gallego entró por un Odriozola sacrificado por el técnico en el descanso del última partido contra el Levante. El resto, el equipo de gala y con Keylor Navas volviendo bajo los palos en la máxima competición continental. Enfrente estaba un Viktoria Pilsen que a pesar de ser la cenicienta del grupo ya había logrado un empate ante el CSKA en la jornada inaugural.

Del buen inicio blanco...

El Real Madrid salió con ganas al terreno de juego, conocedor de lo mucho que estaba en juego. La primera gran ocasión la tuvo Sergio Ramos de cabeza tras un córner, pero, como en los últimos encuentros, el equipo blanco se reencontró con la maldición de los palos. Poste en el minuto 4 y el conjunto checo que no tardaría tampoco en pegar el susto. Keylor Navas tuvo que esforzarse para salvar al actual campeón de Europa.

Sin embargo, en la siguiente jugada, el Real Madrid puso tierra de por medio para alejar los fantasmas. Centro de Lucas Vázquez desde la banda derecha y testarazo de Benzema para inaugurar el luminoso. Corría el minuto 11 y Lopetegui ya respiraba tranquilo. Sentó bien el gol a los merengues que pusieron calma y toque al partido, aunque la intensidad también se rebajó y los acercamientos al área checa comenzaron a ser esporádicos.

Benzema celebra su gol con el Real Madrid ante el Viktoria Pilsen en la Champions League Reuters

Tanto se dejó el Real Madrid que el Viktoria Pilsen estuvo a punto de empatar en una combinación entre Pertzela y Limbersky. Este último, ante la salida de Keylor, cruzó demasiado la vaselina que terminó marchándose fuera por poco. Murmullos en el Santiago Bernabéu y Benzema que no tardó en responder con una gran jugada a la que solo le faltó lo que siempre suele hacer: asistir. Bale entraba solo en el segundo palo, pero el francés prefirió esta vez jugársela sin ángulo y Hruska tapó sin problemas.

...al susto antes del descanso

El veterano portero checo la liaría poco después con una cesión que dejó el segundo tanto del Madrid en bandeja a Isco, pero el malagueño, incomprensiblemente, falló cuando tenía solos a Kroos y Benzema para empujar la pelota. El equipo de Lopetegui comenzó de nuevo el asedio a un Viktoria Pilsen muy inferior, aunque no encontraban los merengues la fórmula para sentenciar el partido.

Antes del descanso aún hubo tiempo para que pasara de todo. Primero, el árbitro no señaló un claro penalti de Limbersky sobre Lucas Vázquez. Contacto claro y la pena máxima que se fue al limbo. Después, tras un fallo de Marcelo, Hrosovsky falló un gol cantado. El checo solo tenía que empujarla, pero colocó mal el cuerpo y la mandó al anfiteatro del fondo sur. La clarísima oportunidad del Viktoria Pilsen provocó que el público despidiera la primera parte con tímidos pitos al equipo blanco.

Gareth Bale se lamenta de una ocasión perdida EFE

No estaba gustando el Real Madrid a la afición a pesar del triunfo momentáneo, y es que el equipo de Pavel Vrba siguió llegando con peligro tras la reanudación. Nuevo mal repliegue del conjunto blanco y Cermak, solo, envía su volea fuera. Se volvieron a salvar los de un Lopetegui que no tardó en mover el banquillo. Quitó a Isco, que se marchó molesto con el cambio a pesar de no haber estado afortunado en el encuentro, por Fede Valverde. El Madrid pasó a jugar con 3-5-2 con Lucas Vázquez y Marcelo como dueños absolutos de las bandas. Precisamente sería el brasileño el que devolviera la tranquilidad al Santiago Bernabéu poco después de esta variante táctica.

Una larga posesión del Madrid termina con un taconazo de Bale que deja solo a Marcelo ante Hruska. El en ese momento carrillero zurdo no perdonó esta vez y puso un 2-0 en el marcador que daba más oxígeno a Lopetegui. El '12' dedicó su tanto a Pintus, que estaba en la banda. Al igual que contra el Levante, Marcelo sacaba su versión más ofensiva para desatascar al conjunto blanco.

Marcelo celebra su gol con el Real Madrid en la Champions League ante el Viktoria Pilsen Reuters

Asensio por Bale fue el segundo cambio del técnico madridista. Con el partido encarrilado, Lopetegui también comenzaba a pensar en El Clásico y prefería reservar al galés debido a sus últimos problemas físicos. Sin embargo, no estaba todo vendido y el Viktoria Pilsen consiguió recortar distancias poco después. El Madrid parece tener prohibido vivir los minutos finales de un encuentro con tranquilidad. Una autopista por el centro de la defensa la aprovechó Hrosovsky para batir con un tiro colocado a Keylor Navas. Demasiadas facilidades estaba dando la zaga merengue al conjunto checo y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.

El Madrid sufre y lesión de Marcelo

El Viktoria Pilsen encerraba por momentos al Madrid en su campo, pero el conjunto checo, muy inferior técnicamente, tenía muchas dificultades para mantener la posesión. Para más inri, los blancos tuvieron que jugar con un hombre menos el descuento por lesión de Marcelo. El brasileño sufrió un esguince en el tobillo izquierdo tras una dura entrada de un jugador checo y se tuvo que retirar justamente después de que Lopetegui agotara los cambios dando entrada a Mariano por Benzema.

Habrá que ver si Marcelo llega al Camp Nou, aunque parece difícil. En caso de que las pruebas médicas confirmen la lesión del lateral, Lopetegui tendrá un nuevo problema ya que tampoco cuenta con Carvajal. A pesar de ello no sufrió en exceso del conjunto merengue en los últimos instantes y pudo poner fin a una racha de un mes, desde el 22 de septiembre, sin conocer la victoria. Primer triunfo tras cinco pinchazos y Lopetegui que logra llegar con vida a Barcelona. Eso sí, para pasar su segundo examen, su Real Madrid deberá mejorar mucho en El Clásico.

Real Madrid 2-1 Viktoria Pilsen

Real Madrid: K. Navas; L. Vázquez, Varane, S. Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale (Asensio, 75'), Benzema (Mariano, 88') e Isco (Valverde, 54').

Viktoria Pilsen: Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka (Horava, 65'), Hrosovsky; Havel (Ekpai, 76'), Cermak, Petrzela (Reznicek, 86') y Krmencik.

Goles: 1-0, 11' Benzema; 2-0, 56' Marcelo; 2-1, 79' Hrosovsky

Árbitro: Orel Grinfeld (Israel). Amonestó a Limbersky (27'), Isco (32'), Kroos (59'), S. Ramos (90'+)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League disputado en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid).