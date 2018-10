El Real Madrid de Lopetegui toca fondo con una derrota ante el Levante

El esperado resurgir del Real Madrid no llegó a tiempo contra el Levante. Los blancos fueron presos de un mal inicio y de su mala suerte de cara a puerta. El conjunto de Lopetegui pagó caro sus errores en defensa, aunque finalmente Marcelo consiguió terminar con una sequía que parecía interminable. Solo creyeron los merengues entonces, aunque no fue suficiente para lograr la gesta. Tercera derrota consecutiva y el vasco que se sometará a juicio en El Clásico. Antes llegará la Champions y ante el Viktoria Pilsen no habrá más opción que ganar para, de esta forma, al menos llegar con algo más de moral al Camp Nou. [Narración y estadísticas: Real Madrid 1-2 Levante]

Lopetegui recuperó tras el parón de selecciones a cuatro de los lesionados: Marcelo, Isco, Bale y Benzema. Solo los dos primeros fueron titulares, aunque la mejor noticia para el técnico vasco era vaciar una enfermería que se había colapsado en las últimas semanas. Por tanto, Carvajal era la única baja para medirse a un Levante de Paco López que estaba haciendo bien las cosas en La Liga.

El Madrid se hunde de inicio

Pero a perro flaco todo son pulgas y el comienzo del encuentro no pudo ser peor para el Real Madrid. Ni lo cambios en el once, con la presencia de Mariano y Lucas Vázquez en el ataque, daban resultado a un Lopetegui que vio como su equipo perdía por 0-2 antes del primer cuarto de hora. El desastre en el Santiago Bernabéu comenzó con un pase en largo para Morales que Varane deja botar, error de primero de defensa, y posteriormente ve cómo el atacante del Levante le come la tostada. La estrella azulgrana, con un gran incio de campaña, dribla a Courtois y provoca los primeros pitos de la afición merengue.

REAL MADRID - LEVANTE Rodrigo Jimenez Agencia EFE

Era el minuto 13 y el VAR pondría a Lopetegui contra las cuerdas. Mano de Varane en el límite del área que el árbitro primero sacó y después señaló penalti a instancias de la sala de videoarbitraje. Roger batió desde los once metros a un Courtois que logró rozar el balón. La gesta que necesitaba el Madrid comenzaba a ser de las de época. Puerta grande o enfermería antes de El Clásico, y todo ello después de sobrepasar las siete horas sin celebrar un gol.

La reacción de los blancos no se hizo esperar, pero, como si fuera cosa de meigas, un tanto de Asensio fue anulado por el VAR. Casemiro remata de cabeza un córner, la pelota da en el larguero y bota fuera por milímetros. El balear finamente la empuja a la red, aunque Cuadra Fernández anula el gol. Haberlas haylas debería pensar un Lopetegui que miraba con impotencia la mala suerte de su equipo desde el banquillo.

El asedio del Real Madrid era constante y es que el conjunto merengue por fin había despertado. Pero no había forma. Cuando no era Postigo bajo palos, era una mano de Oier en la escuadra o el larguero en un cabezazo de Mariano. El equipo de Lopetegui lo intentaba una y otra vez, aunque no lograba poner fin a la larga sequía como si de una travesía por el Sahara se tratara. Al menos el VAR esta vez anuló lo que hubiera sido el tercero del Levante por fuera de juego. Los azulgranas, a pesar de sufrir con el acoso merengue, seguían planteando problemas a la contra.

Guillermo Cuadra Fernández hablando con el equipo del VAR EFE

En el descanso Lopetegui movió ficha. Era el todo o la nada y sacó a Gareth Bale por Odriozola. Lucas Vázquez pasaba al lateral derecho en un intento por convertir al equipo en más ofensivo todavía. Sin embargo, el plan no funcionaba y el Madrid ya no creaba el mismo peligro que antes de que terminara la primera mitad. Para más inri, el Levante pisaba cada vez con mayor frecuencia el área de Courtois.

Cuandos se cumplía la hora de partido, Lopetegui metió a Ceballos y Benzema por Isco y Asensio. El balear no había estado fino y el Madrid necesitaba un revulsivo que agitara un encuentro que estaba más que complicado, por no decir imposible. Casi cinco partidos sin ver puerta y perdiendo 0-2 en casa ante el Levante. El bloqueo mental, físico y futbolístico era más que evidente en el tricampeón de Europa.

Marcelo y el fin de una sequía de ocho horas

Además, Oier estaba realizando la mejor actuación de su carrera. El portero azulgrana sacó una nueva mano para evitar, en la misma escuadra, el gol de falta de Bale. Pero todo cambió en el minuto 72 cuando Marcelo puso, de una vez, fin a la sequía. El Madrid encontró agua en el desierto en un pase atrás de Benzema que el brasileño aprovechó para fusilar con la derecha, su pierna menos buena. El Santiago Bernabéu explotó y junto a la afición un equipo que ya creía, que había recuperado la fe.

Marcelo y Sergio Ramos Reuters

El crónometro se paró finalmente en las ocho horas sin celebrar un gol. Habiéndose quitado esa losa, el Madrid se fue a por el empate. Benzema, con un tiro lejano y colocado, lo rozó, pero el balón se estrelló en el palo. Aun así, no se rendía el equipo de Lopetegui. Del más pesimismo absoluto al intento convencido de la gesta. Todo podía pasar en los minutos finales.

El Clásico dictará sentencia

El Madrid encerraba al Levante en su área, aunque los hombres de Paco López resistían estoicamente al aluvión de ocasiones blancas. Benzema la tuvo de cabeza, pero Oier la sacó y, en el rechace, Mariano remató a la red en fuera de juego. Se libraban los azulgranas cuando estaba a punto de cumplirse el tiempo reglamentario. En el descuento, los de Lopetegui lo siguieron intentando sin suerte. La esperanza terminó en otro partido con un comienzo pésimo y en el que el azar, Oier y los palos evitaron que los merengues sumaran al menos un punto.

Julen Lopetegui, dando órdenes a sus jugadores REUTERS

Con esta derrota, el Real Madrid toca fondo en La Liga antes de visitar al Barcelona la próxima semana. El tranatlántico blanco solo salió a flote tras el gol de Marcelo. Se quitó un peso de encima, aunque sin el tiempo necesario para lograr al menos el empate. El juicio definitivo a Lopetegui será en El Clásico, pero mientras queda caminando sobre el alambre y al borde del principio tras una de las peores rachas de un equipo que al menos consiguió quitarse un peso de encima en el tramo final del encuentro.

Real Madrid 1-2 Levante

Real Madrid: Courtois; Odriozola (Bale, 45'), Varane, S. Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco (Benzema, 60'); L. Vázquez, Mariano y Asensio (Ceballos, 60').

Levante: Oier; Jason, Cabaco, Postigo (Chema, 76'), Róber, Toño; Rochina (Doukouré, 67'), Bardhi, Campaña; Morales y Roger Martí (Boateng, 79').

Goles: 0-1, 6' Morales; 0-2, 13' Roger Martí; 1-2, 72' Marcelo

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité madrileño). Amonestó a Cabaco (53'), Jason (89') y Marcelo (90'+)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de La Liga disputado en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid).