Modric: "Claro que el ambiente en el vestuario no ha sido bueno"

Luka Modric protagonizó una de las sorpresas de la previa del partido al quedarse fuera del once titular ante el CSKA. El centrocampista croata, sin embargo, ingresó en el terreno de juego en la segunda mitad del choque debido al resultado en contra. Sin embargo, ni siquiera la presencia del mejor jugador del mundo en el campo hizo una brecha en el muro del conjunto moscovita.

Modric fue uno de los futbolistas del Real Madrid que dieron la cara tras la derrota: "No esperábamos perder puntos aquí. Claro que el ambiente en el vestuario no ha sido bueno. Tenemos que levantar la cabeza y resolver esto cuanto antes. Ante el Sevilla y esta noche no hemos estado a nuestro mejor nivel. Contra el Atlético, mejor. Claro que es preocupante no marcar en tres partidos seguidos. Ahora toca levantarse y estar positivos. Seguir mejorando. Encontraremos solución".

Así, el '10' merengue reconoció que los jugadores estaban tristes en el vestuario de Luzhniki tras la injusta derrota, ya que consiguieron dar hasta tres palos, así como ocasionar un importante número de ocasiones, que no acabaron en gol ninguna."Sí, claro. Estos partidos hemos tenido oportunidades también. Dos veces al palo... fallamos oportunidades. No quiere entrar, es fútbol, es parte del fútbol. Tenemos que seguir mejorando y estando juntos. Encontraremos soluciones para resolver esto", reconoció el de Zadar.

El planteamiento de Lopetegui con Modric

Julen Lopetegui reconoció tras la derrota que su idea dejando a Luka en el banquillo era darle descanso y que ya se lo había comentado al futbolista. El plan inicial iba más allá de lo visto en Moscú, ya que de no haberse puesto el partido en contra, el balcánico no hubiera tenido ningún minuto en un estadio en el que cayó en la final del Mundial de Rusia.

Julen Lopetegui durante el partido.

Al respecto de este tema, Luka Modric confesó que el míster ya le había dicho que quería darle "descanso porque había jugado tres o cuatro partidos seguidos. Era previsto, pero al final...". "En un partido las cosas cambian y no puedes decir que las cosas van a ser exactamente como piensas antes. El míster ha querido que entrase y perfecto. Al final no ha podido ser, no hemos podido meter gol. Pero estoy seguro que vamos a mejorar en próximos partidos", finalizó su intervención.