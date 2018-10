Tuttosport: La Juventus sueña con Neymar, pero creen que se irá al Madrid

La Juventus quiere crear un equipo que pueda, por fin, llevarle a conquistar la Champions League. El conjunto turinés ha comenzado por fichar este verano a Cristiano Ronaldo, pero la intención de los italianos es que el portugués no sea la única estrella que aterrice en el equipo y ya tienen en mente varios nombres que subirían el nivel de la plantilla.

Según apunta Tuttosport, en la Vecchia Signora tienen en mente traer de vuelta a Pogba, que no vive sus mejores momentos en el Manchester United. Pero el centrocampista no es el único, ya que esperan juntar a Kylian Mbappé con el exjuventino. Con estos dos fichajes, el nivel del equipo aumentaría considerablemente, aunque no serán fáciles sus contrataciones.

Por este motivo, en Turín tienen varias alternativas de lujo, por si finalmente no lo consiguieran. El primero de ellos es Neymar, una de las grandes estrellas a nivel mundial. Sin embargo, pese a haber apuntado este nombre en su agenda, no son muy optimistas, y no solo porque el PSG no pusiera fácil su salida, sino porque consideran que, de cambiar de aires, se iría al Real Madrid, equipo con el que ya se le ha vinculado en los dos últimos años.

Una larga lista de opciones

Tras estos tres jugadores top, la lista de la Juventus se extiende con varios nombres más, y la mayoría de ellos se encuentran en el Manchester City. En Turín se han fijado en tres de las grandes estrellas del conjunto citizen, Sterling, Gabriel Jesús y Leroy Sané, aunque sus ventas no parecen mucho más sencillas que las anteriores.

Más sencillas, a priori, serían las operaciones de Foden, del Manchester City también, y Sancho, del Borussia Dortmund. Sin embargo, ambos son dos de las mayores perlas de futuro de sus equipos y tampoco pondrían sencilla su marcha.

La vinculación de Neymar y el Madrid

En la Juventus están convencidos de que Neymar, si se marcha del PSG será al Real Madrid. Y es que, en los últimos veranos, la figura del brasileño ha estado muy vinculada a la del conjunto blanco, interesado en hacerse con sus servicios. Finalemnte la operación no se llevó a cabo, pero de cara al futuro, todo está en el aire.