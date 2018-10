Rodrigo: "Está claro que mano de Casemiro es"

Este sábado se daba lugar en el Santiago Bernabéu el segundo derbi de la temporada 2017/2018. El Real Madrid volvía a verse las caras ante el Atlético de Madrid en la jornada 7 de La Liga, después de la disputa de la Supercopa de Europa en Tallin donde los rojiblancos se llevaron el trofeo. Por este motivo, los jugadores de Julen Lopetegui salieron más enchufados que nunca para hacerse con otros tres punto frente a unos de sus eternos rivales, aunque finalmente terminó en empate a 0.

Acerca de este relevante acontecimiento a nivel futbolístico ha querido hablar pasados unos días el futbolistas del club del Wanda Metropolitano, Rodrigo Hernández, quien no ha podido evitar ser interrogado en El Transistor de Onda Cero por la supuesta mano de Casemiro pasada la media hora de la disputa entre los clubes madrileños.

"Nosotros no juzgábamos si era mano o no, lo que le pedimos al árbitro era que consultase si era mano o no al VAR, que le dedicase unos minutos. Está claro que mano de Casemiro es", afirmaba sin duda alguna el de 22 años. Además, fue preguntado también sobre cómo vivió el partido de forma global, encuentro relevante para él al ser el primer derbi que disputaba.

Koke, golpea el balón ante el jugador brasileño del Real Madrid, Casemiro EFE

Su análisis del encuentro

"Nosotros queríamos ganar y yo creo que se demostró, el punto de inflexión fue la primera parte que tuvimos, fuimos superiores en cuanto a ocasiones y a querer buscar portería. Creo que nuestras ocasiones fueron más claras, tuvimos más presencia de balón y si se hubiera materializado el partido hubiese cambiado", declaraba.

No obstante proseguía con que "en la segunda parte ellos apretaron más, están en la obligación porque están en casa, nos metieron más atrás y alguna ocasión tuvieron, pero tuvimos la sensación de no pasar muchos apuros, de estar cómodos, de defender bien".

"Sí, hombre sabíamos que en el principio del partido querían resarcirse por lo que había pasado en Sevilla", afirmaba. Pero "salimos muy bien nosotros, lo más positivo de nosotros es el comienzo del partido, la primera parte en general". Aunque, garantizaba que "el Madrid siempre tiene peligro, tiene grandísimos jugadores, pero la sensación que teníamos era que teníamos el partido controlado. El empate en líneas generales creo que fue justo".