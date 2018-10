Reguilón: "Estamos en octubre y somos el Real Madrid, esto es como acaba"

El Real Madrid no ha tenido su noche en Moscú. El conjunto de Julen Lopetegui ha perdido ante un CSKA que se aprovechó de un error de Kroos para adelantarse y aguantar los 90 minutos. A pesar de la derrota, el debut de Reguilón ha sido la nota positiva de un encuentro que parece dejar tocado al equipo del técnico vasco, que no ha marcado gol en los últimos tres encuentros.

"Un debut un poquito amargo porque no se ha conseguido la victoria. Hay que seguir", ha admitido el '23' tras debutar con la camiseta blanca, nada más y nada menos que en un encuentro de Champions. Sobre las ocasiones del equipo se muestra optimista y garantiza que "la verdad es que hemos dado tres palos, hemos tenido ocasiones, pero el balón no ha querido entrar. El gol llegará".

La clave para los próximos partidos para el lateral izquierdo es que "hay que tener calma, hay que tener cabeza. Estamos en octubre y somos el Real Madrid. Esto no es como empieza, es como acaba". "Todo jugador que está en la plantilla del Real Madrid está capacitado para jugar un partido de Champions", sentenció el '23' al ser preguntado si el equipo estaba preparado o tocado tras los últimos resultados, que no han resultado como se esperaba.

Reguilón en el partido contra el United. Foto: Twitter (@sergio_regui)

La falta de gol no preocupa en la plantilla

A pesar de la falta de gol en los últimos encuentros, el equipo merengue ha tenido varias ocasiones claras que no se saldaron con éxito debido a los palos y las paradas del arquero ruso pero para Reguilón "siempre que juegas un partido hay que mirar las cosas positivas y negativas. Hemos generado buen fútbol. Este deporte es así, si no metes las que tienes, no ganas". El lateral ha demostrado que está preparado para suplir a Marcelo a pesar de empezar con una derrota.