Neymar: "¿Mi futuro? No ha cambiado nada, estoy feliz en el PSG"

El PSG recibe en El Parque de los Príncipes al Estrella Roja en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. En la previa del encuentro, Neymar ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Tuchel. El futbolista brasileño ha repasado los últimos meses, en los que llegó la decepción en el Mundial de Rusia, así como los numerosos rumores que le colocaron en el Real Madrid.

Sobre su futuro, el jugador del Paris Saint-Germain ha asegurado que "nada ha cambiado en realidad". "Siempre he estado muy bien aquí en París. Sobre el terreno de juego me siento muy feliz. Intento mejorar y dar mi mejor forma para poder ayudar al equipo", ha apuntado en un intento de cerrar cualquier debate sobre una salida del club galo el próximo verano.

Parte de 'culpa' de la felicidad de Neymar en el PSG parece tenerla Tuchel. Para el nuevo técnico del equipo parisino solo tiene buenas palabras. "Trajo algo nuevo al PSG. Es un entrenador joven, pero sabe dónde quiere ir, es una gran experiencia trabajar con él, espero que pueda llevarnos a la consecución de la Champions", ha asegurado en rueda de prensa.

Un Mundial complicado

Además de la lesión sufrida el pasado mes de febrero, uno de los peores momentos de este 2018 para el jugador fue el Mundial 2018. Neymar ha asegurado que hizo "todo lo posible" para estar con La Canarinha en Rusia. "Di lo mejor de mí mismo, pero tengo frustración con esta competición. No voy a lloriquear toda mi vida. Tengo más razones para ser feliz que para estar triste hoy en día", ha reconocido el extremo.

Relación con Mbappé y rol en el PSG

Neymar mantiene una buena sociedad con Mbappé dentro de los terrenos de juego: "Es duro. Estoy muy feliz por evolucionar a su lado. Es un jugador muy ofensivo que le gusta ganar y cuando él no gana lo sientes en su cara después del juego. ¡Le puede durar unos días".

Mbappé, Neymar y Cavani se abrazan después de un gol del PSG al Angers Reuters

Por otro lado, el internacional brasileño también habló sobre su posición en el campo. Neymar Júnior ha reconocido que le gusta "jugar como un 10". Así puede "controlar el juego y ayudar a sus compañeros". Sin embargo, ha asegurado después que no pidió el puesto, sino que el entrenador "prefería" ponerle ahí.

"Siempre voy a escuchar al que manda. Juego como en el Santos y en el Barça. Messi jugaba por el centro y por la banda, así que mi función en el Barça era ser más vertical. En el PSG juego un poco diferente, aunque me gusta tocar el balón. Me encanta jugar tanto en el eje o en la banda, me siento muy bien en las dos posiciones", ha revelado antes de enfrentarse al Estrella Roja.