Neymar deja fuera del podio del Balón de Oro a Modric

Neymar ha vuelto a estar en el centro del huracán. Tras su rueda de prensa previa al encuentro que disputa este miércoles el conjunto francés, el delantero brasileño ha hablado sin tapujos sobre sus últimas acciones dentro del terreno de juego. Además, también comunicó, antes de la dicha rueda de prensa quienes serían sus tres candidatos para lograr el Balón de Oro, galardón que entrega la revista francesa en el mes de enero.

El '10' lejos de dar nombres que han estado ligados como Modric o Griezmann, ha confirmado que sus favoritos para ganar el premio son Cristiano Ronaldo, Messi y su compañero de equipo, Kylian Mbappé. La sorpresa está en que ni el ganador del The Best ni el ganador del Mundial de Rusia con el combinado francés está entre sus favoritos. Con esta predicción, el portugués volvería a ganar un trofeo que ya parecía ser una rutina para él.

Después de esas declaraciones, era turno de la rueda de prensa, donde se atrevió a hablar de su futuro. La gran estrella del equipo galo ha asegurado que "nada ha cambiado en realidad". "Siempre he estado muy bien aquí en París. Sobre el terreno de juego me siento muy feliz. Intento mejorar y dar mi mejor forma para poder ayudar al equipo", ha apuntado en un intento de cerrar cualquier debate sobre una salida del club, como tanto se ha hablado este último verano en el mercado de fichajes.

Neymar, en rueda de prensa. Foto: psg.fr

Su nivel a principio de temporada

Los primeros partidos de Neymar no están siendo muy productivos. Tanto es así que después del encuentro frente al Liverpool fue duramente criticado desde Francia. El jugador ha querido contestar a los detractores confirmando que no está al cien por cien de su forma física, porque la temporada no ha hecho más que empezar y que la programación debe conducirle a su mejor momento "en febrero o marzo".