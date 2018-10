Giménez sobre el interés del Real Madrid: "Jamás me han llamado"

El pasado sábado se disputo el derbi en el Santiago Bernabéu donde primó el orden de la defensa a los grandes nombres de las delanteras. Un hombre que realizó un buen partido fue el central uruguayo Giménez. El zaguero se mostró seguro y se encargó de que Benzema pudiese llegar con peligro a la meta rival. Tras un verano en el que se asoció su nombre a la entidad merengue, el jugador ha querido dejar entrever su futuro.

El central del Atlético se mostró contento como rojiblanco en una entrevista llevada a cabo por Jugones y afirmó que "¿Si iría al Real Madrid? Ni lo pienso. Siempre se habla de oferta del Real Madrid cuando vamos a jugar un derbi, jamás me han llamado del Madrid para un posible fichaje, lo juro por mis hijos". El Real Madrid además, nunca se ha pronunciado sobre el interés por el jugador, ya que con Varane y Nacho esa zona está cubierta.

El uruguayo, que cuajó un buen partido el pasado sábado contra el máximo rival, también señaló en el programa de La Sexta que no entendió la ausencia de Griezmann entre los candidatos para obtener el premio 'The Best'. "Sinceramente me parece muy raro. Modric hizo un gran Mundial y una gran temporada, no escapemos de la realidad, pero para mí Antoine fue más".

Sergio Ramos reclara a Martínez Munuera. EFE

El Madrid tiene a la mejor pareja de Europa

Los dos centrales que tiene el equipo de Julen Lopetegui no tienen nada que envidiar al resto de equipos. Varane y Sergio Ramos fueron seleccionados en el once de la FIFA como los dos mejores centrales del mundo. El conjunto merengue tiene asegurada esa posición para muchos años, ya que el zaguero blanco solo tiene la friolera de 25 años. El capitán por su parte viene confirmando que mejora cada temporada que pasa, algo digno de admirar.