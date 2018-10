La confesión Cicinho: "Me gasté 25.000 euros en una tienda de Beckham"

Cicinho ha participado en el programa Bolivia Talk Show y ha recordado su estancia en el Real Madrid, donde jugó dos años. El brasileño no estuvo muchas temporadas, pero fue tiempo suficiente como para haber vivido varias experiencias que cuenta ahora como anécdotas. Una de ellas tuvo que ver con David Beckham, y la ha narrado en dicho programa.

El exfutbolista brasileño era un gran fan del inglés, como ha reconocido en alguna ocasión, y decidió pasarse por una de sus tiendas de ropa. "Me gasté 25.000 euros en la tienda de Beckham", comenzaba desvelando Cicinho, que reconocía que "fue una vez y no tengo una experiencia agradable".

Pese a la cantidad gastada, Cicinho no hizo una gran compra. "Compré tres prendas. Una camisa, una chaqueta y una cazadora", explicaba. "Le pregunte a la vendedora por la cuenta y me dijo: 25.000 euros... y yo pensé: 'Mierda...'", pero ya era tarde para echarse atrás. A pesar del gran gasto, el exlateral reconoce que "me habré puesto dos o tres veces la chaqueta".

El bonito reencuentro de Los Galácticos en Londres

Comparación del Madrid y el Sao Paulo de 2005

Además de esta anécdota, Cicinho hizo una comparación entre los dos equipos con los que ganó las dos ligas que tiene en su palmarés: el Madrid de los Galácticos y el Sao Paulo de 2005. El exzaguero piensa que "un partido entre ambos sería bonito de ver porque eran dos equipos que jugaban". Sin embargo, reconoce que "los Galácticos tendrían ventaja con Zidane, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos, Figo, Raúl...".

También ha formado su once ideal con jugadores de ambos equipos, comenzando por la portería, donde se queda "por la historia, Rogerio, pero Casillas es un portero fantástico". En el lateral derecho, se queda consigo mismo por delante de Míchel Salgado, mientras que en el izquierdo elige "a Roberto Carlos y seguro que Junior -jugador del Sao Paulo- haría lo mismo". Y en el centro de la defensa se queda con Sergio Ramos y Lugano.

En la medular, entre Mineiro y Gravesen, asegura que "no hay comparación, Mineiro. Aunque pagaría por ver una discusión entre Gravesen y Lugano". Además, elige a Josué por delante de Guti por el esquema táctico, David Beckham y Zidane, ya que "estamos hablando de un caballero del fútbol, un tipo que podría jugar en traje tranquilamente. Zidane es el mejor de todos".

Por último, en la delantera afirma que "si Raúl se hubiera quedado en el Real Madrid le hubiera escogido a él, pero Amoroso llegó en una época en el que el equipo ya estaba formado y asumió la responsabilidad", por lo que se queda con el brasileño. Sin embargo, en el último duelo no tiene dudas y elige a Ronaldo, porque aunque "Luizao me ayudó mucho en Sao Paulo", destaca que "estamos hablando del Fenómeno".