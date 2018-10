Courtois: "En el derbi me agrandé, me gustó que corearan mi nombre"

Thibaut Courtois vive un buen momento en el Real Madrid. El belga se ha hecho un hueco en el once titular y, tras el derbi, ha demostrado las cualidades que le han llevado a fichar por el conjunto blanco. El guardameta ha concedido una entrevista a la web belgofut.com en la que hace balance de lo vivido ante el Atlético de Madrid.

"No fue un partido fácil porque veníamos de perder a mitad de semana. Ellos tuvieron dos oportunidades en la primera mitad. También hubo aquel disparo de Saúl al empezar…", comienza explicando el belga. Pero también destaca que paró "dos veces un uno contra uno, primero contra Griezmann, luego Costa", lo que le hizo sentirse "importante".

En concreto, en la oportunidad del francés, considera que "esa oportunidad de Griezmann, él vino ante mi pero me agrandé y mantuve mi cabeza fría". Sin embargo, señala que "también con Diego me agrandé, y la saqué con la mano". Pero también destaca el trabajo de su rival en la portería "tuvimos oportunidades de ganar, pero Oblak hizo un buen partido. Es una pena porque realmente tuvimos que ganar".

Courtois desvía un mano a mano contra Diego Costa Reuters

Su capacidad con los pies

Además del derbi, Courtois también ha analizado su capacidad con los pies. "No soy malo con los pies. Puede que no esté entre los mejores, pero ciertamente tampoco estoy mal", asegura. A pesar de esto, reconoce que "a veces echo de menos una pelota en largo pero me atrevo a jugar con mis pies".

"A veces doy una pelota mala, sí", afirma, pero deja claro que conoce "a más porteros que son, por así decirlo, fenomenales con los pies cometiendo más errores que yo". Por ello afirma que "solo estoy haciendo lo que tengo que hacer, y eso es lo más importante".

Courtois ofrece al Santiago Bernabéu su premio The Best al mejor portero EFE

El Bernabéu coreó su nombre

Este sábado, por primera vez Courtois pudo disfrutar de oír su nombre coreado por el Santiago Bernabéu, algo que reconoce que le gustó. "Sí, sobre todo después de ese primer mano a mano. Todos contuvieron la respiración. Cuando paras esa pelota y oyes a todo el estadio vitorear", afirma. "Y entonces ellos corearon mi nombre. Me gustó", reconoce. Sabe que tiene que hacerse un hueco poco a poco, y que "tengo que mostrarme, especialmente si tienes dos buenos porteros, como es nuestro caso". En cambio, sabe que "ayudar al equipo siempre es lo más importante".

El reencuentro con el Atlético

El derbi ante el Atlético fue especial para Courtois, pero nada nuevo. "Ya lo había experimentado el año pasado, cuando jugamos con el Chelsea contra el Atlético. Pero todavía es especial", reconoce. "Ellos son amigos. Siempre tendré buenos recuerdos del Atlético. Pero ahora era un nuevo partido… Un partido importante que tuvimos que ganar", asegura.