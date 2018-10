Bale no sufre ninguna lesión tras dar el susto en el derbi

Gareth Bale podrá contar para Julen Lopetegui para los próximos partidos tras confirmarse que no sufre ninguna lesión. El jugador galés abandonó el campo en el descanso del derbi dejando sorprendido a la afición que abarrotaba el Santiago Bernabéu. El '11' no ha viajado a Rusia para no correr riesgos y todo apunta a que volverá ante el Alavés en La Liga.

El Real Madrid y Gareth Bale respiran tranquilos. Después del susto que protagonizó en el último encuentro de Liga contra el Atlético, este lunes ha pasado una resonancia magnética que ha determinado que no sufre lesión alguna. El jugador sintió algún tipo de molestia en su aductor, lo que le impidió saltar al campo en la segunda mitad del derbi. Las alarmas saltaron, pero finalmente no hay ninguna lesión que lamentar.

Bale se incorporará después del CSKA

Bale se incorporará inmediatamente al grupo una vez estos vuelvan de Moscú del partido contra el CSKA. Bale fue una de las grandes ausencias de la convocatoria del Real Madrid, a la espera de que pasara los pertinentes exámenes médicos. El domingo hizo unas primeras pruebas, pero todavía tenía que pasar este lunes la resonancia. El equipo, por su lado, puso rumbo a Moscú este domingo, quedándose en tierra el galés junto a Marcelo e Isco, bajas por lesión, y Sergio Ramos, quien descansará entre semana.

Bale disputa un balón con Godín. REUTERS

Lopetegui prefirió dejar fuera de la convocatoria a Bale, a la espera de conocer si sufría o no una lesión. El galés, de esta manera, podrá descansar también una semana y es que el comienzo de temporada ha sido muy intenso, descansando solo en el choque contra el Espanyol. El resto lo ha jugado todo de titular. Un total de 652 minutos. Siempre ha sido un cambio recurrente de Lopetegui, que le ha cuidad al máximo, pero parará esta semana en Champions.

Bale se ha preparado a conciencia para la temporada que acaba de empezar. Al no disputar el Mundial con su selección pudo incorporarse desde el día uno a la pretemporada del Real Madrid. Junto a Lopetegui y Pintus se elaboró un plan para cuidar el físico del galés que ha tenido que lamentar varias lesiones a lo largo de su carrera. Ha comenzado la temporada como un tiro y se temía que la lesión frenara su progresión ahora en el rol de líder blanco. Finalmente se ha quedado en un susto y el Expreso de Cardiff volverá a volar en la banda derecha más pronto que tarde.