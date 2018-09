Onopko: "El Madrid será más fuerte sin Cristiano, pero necesita tiempo"

El Real Madrid ha puesto este domingo rumbo a Moscú, donde se enfrentará al CSKA este martes en la segunda jornada de la Champions League. En la previa del partido, el segundo entrenador del conjunto moscovita, Víctor Onopko, ha charlado con EFE sobre el encuentro.

El que fuera jugador del Oviedo y el Rayo Vallecano ha hablado sobre la marcha de Cristiano Ronaldo y su importancia en el equipo. "Antes dependían mucho de Cristiano", comienza el ruso. Afirma que el portugués "era para el Madrid lo que Messi es para el Barcelona". Sin embargo, considera que "ahora, en cambio, juegan más en equipo. Eso es un plus", por lo que tiene claro que "el Madrid será más fuerte, pero necesita tiempo".

Onopko no cree que en el Madrid deban lamentar su adiós o acordarse el luso. "A Cristiano hay que darle las gracias por todo lo que hizo, pero no hay que acordarse más de él", afirma porque "ya no va a volver, gane o pierda el Madrid".

Un Madrid distinto

El Madrid ha cambiado mucho este verano. Desde el entrenador a varios futbolistas son diferentes, por lo que el equipo debe ser diferente. Así piensa Onopko, que destaca que "tienen a un nuevo entrenador y a nuevos futbolistas como Odriozola o Mariano. Lopetegui es diferente a Zidane". Además, afirma que "ahora, atacan con 8 o 9 jugadores. Practican un juego mucho más combinativo con muchos pases y movimientos", y como ejemplo apunta que "Ramos se suma casi a cada jugada de ataque".

El exfutbolista también destaca que "Isco, Modric y Asensio juegan casi en cada posición en el campo". Y le da importancia al hecho de que "al mismo tiempo, siguen Modric, Benzema y Ramos, que es el líder", que sumados a "un gran banquillo también" y que "hacen rotaciones todo el tiempo", hacen que tengan un gran equipo.

Confiado en sus posibilidades

El Real Madrid es el claro favorito para el partido, sin embargo, el segundo entrenador del CSKA confía en las posibilidades de su equipo. "El CSKA puede jugar contra todos", comienza el ruso, que lo asegura "aunque sea el Real Madrid, que yo creo que vuelve a ser el favorito en la 'Champions'". Onopko considera importante que "es nuestro primer partido en casa, así que hay que salir a ganar".