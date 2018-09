Courtois: "¿El Atlético? Para mí es pasado, un partido cualquiera"

El Real Madrid perdió dos nuevos puntos en el camino al alirón ante el Atlético en el Santiago Bernabéu. Los de Julen Lopetegui fueron de menos a más y durante la segunda mitad desplegaron un muy buen juego, creando numerosas ocasiones, pero sin llegar a materializarlas. Uno de los protagonistas tanto dentro como fuera del terreno de juego fue Courtois.

El portero belga habló en zona mixta y dio su lectura del derbi madrileño. "Son dos partidos en tres días o cuatro días que nos deja un sabor de boca un poco agrio. Hoy hemos hecho un mejor partido que en Sevilla. Tuvimos ocasiones, pero no las hemos materializado. Te sabe a poco porque estuvimos muchos mejor", comentó.

Respecto a su actuación personal, el guardameta se mostró contento."El Atleti compite bien y lo sabemos. Salve dos manos a manos buenos. En la segunda estuvimos mejor. Creo que en la primera es un mano a mano. Achique bien y aguante arriba. Siendo portero son cinco cosas o seis. Si estás bien, estás recto, pues paras mejor. La segunda ante Diego también la paró bien", analizó ante los diferentes medios de comunicación.

Courtois ofrece al Santiago Bernabéu su premio The Best al mejor portero EFE

Courtois, que había ofrecido a la afición su The Best a mejor portero antes del inicio del derbi, habló sobre su pasado rojiblanco. "Un poquito, pero ya son cuatro años que no estoy allí. Ahora es un partido cualquiera, es un partido importante para nosotros porque es un derbi, pero no pienso en el pasado".

Sobre las molestias sufridas por Bale en el aductor derecho, que impidieron al galés continuar jugando tras el descanso, el ex del Chelsea comentó que esperaba que "no sea nada". También se refirió al debut oficial de Vinicius: "Viene de Brasil, se va adaptando. Es un chico que deja detalles en los entrenamientos y que lo veremos mejor".

Segundo partido en la Champions

Esta semana vuelve la Champions League y el Real Madrid deberá desplazarse hasta Rusia para jugar contra el CSKA. "Es un viaje largo. Nos vamos mañana. Hay que estar descansados y preparados", apuntó Thibaut Courtois sobre el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos de la máxima competición continental a nivel de clubes.