Casillas no cierra la puerta a regresar al Real Madrid: "Todo en su día se verá"

Este sábado se celebró en Oporto la gala 'Dragones de Oro'. Varios fueron los atletas del año, siendo Iker Casillas galardonado con el premio mayor al mejor atleta de 2017/2018. El guardameta español fue premiado tras una buena temporada en la que ganó la liga y la supercopa portuguesa, siendo fijo bajo palos.

Casillas, a sus 37 años, sigue acumulando hitos. Ya suma 24 títulos en toda su carrera deportiva y sigue aumentando su cifra de partidos en la Champions League, donde ya suma 168 encuentros y es que nadie ha jugado más que él en dicha competición. Renovó un año más con el Oporto y sigue disfrutando del fútbol en Portugal. Este sábado estuvo acompañado de toda la familia del club.

Tras recibir el premio mandó un mensaje en el que dijo estar "muy feliz y orgulloso". Además destacó que ganar la liga fue crucial en su renovación por el club protesta: "Influyó positivamente. Todo lo que buscas es conseguir victorias para los aficionados y tras una etapa sin apenas títulos era vital conquistar el campeonato. Y logramos que la gente disfrutase", dijo.

◘Dragão de Ouro Atleta do Ano - Iker Casillas◘ Escolheu o FC Porto para somar títulos a uma carreira invejável◘“Descobri este sentimento que é ser portista. Honra-me muito que o meu nome esteja ligado ao FC Porto" #Dragõesdeouro #FCPorto pic.twitter.com/EEyAOQodz4 — FC Porto (@FCPorto) 29 de septiembre de 2018

Regresar al Real Madrid

También habló sobre el Real Madrid y sobre si le gustaría tener un homenaje parecido: "Ahora mismo mi vinculación es con el Oporto y estoy muy agradecido por los momentos que me han hecho vivir. Por la acogida que me dieron, me siento portista. Aunque no lo sea de nacimiento sí lo soy de adopción. Estoy contento ahora y en el futuro no sé lo que va a pasar. A día de hoy estoy aquí, pero no oculto mi pasado madridista que es el que me ha hecho disfrutar y vivir grandes momentos". Concluyó dejando claro que no cierra las puertas a volver al club blanco: "Todo en su día se verá. Si tiene que llegar, llegará, si se dan las circunstancias para que suceda o no. Pero, ahora, a mi edad, me gusta disfrutar de un país, una ciudad y una liga diferentes".