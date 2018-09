De Ramos a Bale: el Madrid busca su nuevo rey de los derbis

El Real Madrid afronta su primer derbi liguero en la última década sin Cristiano Ronaldo. La figura del portugués no volverá a estar más enfrente del Atlético, al menos con la camiseta del club blanco, lo que supone un gran alivio para los colchoneros que no tendrán que soportar al máximo goleador de la historia de los derbis.

Los 22 goles que Cristiano ha marcado al Atleti con el Real Madrid ha sido un continuo sufrimiento para los atléticos. Once de ellos fueron en Liga, mientras que en Champions ya es por todos conocida la historia entre los clubes madrileños, siendo el '7' fundamental en los éxitos merengues. Pero Cristiano ya es pasado y el Real Madrid necesita de otro jugador que infunda el mismo miedo que Cristiano metía en el cuerpo a los rojiblancos.

El Madrid ya jugó su primer derbi sin Cristiano en la Supercopa de Europa, sin embargo, no fue un partido para designar un 'heredero'. Era un choque al que ambos equipos no llegaban al cien por cien físicamente y en el que los errores definieron el ganador. Pero ahora es diferente y con la temporada ya en plena marcha, los dos han podido demostrar de lo que son capaces. En su casa, el Real Madrid espera recompensar a la afición con una victoria. Para ello, necesita un nuevo rey del derbi.

Cristiano celebra su gol al Atleti

Ramos, la pesadilla europea del Atleti

Sin Cristiano, la gran pesadilla del Atleti es Sergio Ramos. El nombre del camero se asocia sin quererlo con el minuto 93, el minuto más negro de la historia del Atlético. No conforme con ello, el '4' del Madrid volvería a marcar dos años después en otra final de Champions contra sus vecinos del Wanda. Es el causante de los dos palazos más duros del Atleti y solo por eso ya su sola figura produce temblores entre los atléticos. En total, suma cinco goles en los derbis, el actual jugador del Madrid que más lleva. En Tallín, además, se le vio cogiendo una de las responsabilidades de Cristiano, los penaltis. Pero Ramos es un defensa y no puede asumir todos los galones de Cristiano.

Bale, el heredero de Cristiano en el Madrid

El Real Madrid necesita de un jugador ofensivo que sea un depredador cuando vea a los rojiblancos delante. Un hombre que, como Cristiano, fusile la portería de Oblak y ese no es otro que Gareth Bale. Al galés no se le han dado nunca especialmente bien los derbis, de hecho solo suma un gol contra ellos -el de Lisboa-, pero ha tomado el liderazgo del Madrid sin Cristiano. Se le ve muy cómodo en su nuevo rol y ha dado un paso adelante en su carrera al convertirse en la referencia en el ataque blanco. En la Supercopa de Europa no pudo marcar, pero es actualmente el jugador más en forma del equipo

Gareth Bale celebra un gol EFE

Bale suma cuatro goles y tres asistencias. Cada partido va a más e incluso en el choque contra el Sevilla, donde el equipo tocó fondo, el galés estuvo notable siendo el jugador que todo el rato creo peligro en la meta de Vaclik. No se llevó el premio por culpa del palo, pero dejó sensaciones como para que el madridismo saliera al menos satisfecho con el papel de su estrella en aquel partido.

Bale no estará solo. Actuará escoltado por Benzema y Asensio. El francés suma cuatro goles contra el Atleti en toda su carrera y quiere volver a recuperar la imagen que mostró en los primeros choques de la temporada. Ya marcó al Atleti en Tallin y ahora apunta de nuevo a los rojiblancos. El mallorquín, por su parte, aún está por estrenar su cuenta goleadora en los derbis. Este, tras el de la Supercopa, será el primero que afronte en su papel de titular. Es la gran esperanza blanca y cumple justo 100 partidos con la camiseta merengue este sábado, una bonita fecha para empezar un importante legado en los derbis.