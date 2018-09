La mentira de Simeone: gasta 150 kilos más durante las tres Champions del Madrid

El Santiago Bernabéu será el escenario que acoja este sábado el primer derbi liguero de la temporada. El Real Madrid y el Atlético se enfrentan por todo lo alto en un duelo de necesidades, con el objetivo en la cabeza de ambos de dar un golpe a La Liga. Será además la segunda vez que Lopetegui y Simeone se midan en los banquillos, habiéndose llevado el primero de todos el técnico rojiblanco en Tallin.

Simeone y los suyos celebraron aquel triunfo por todo lo alto y no es para menos teniendo en cuenta que es el segundo título que suman en las últimas tres temporadas y la primera ocasión en la que logran meterle mano al Madrid en Europa. Aún así, este 'hito' queda muy lejos de las tres Champions League que el Real Madrid ha levantado en este tiempo y que han desesperado al bando rojiblanco.

La desesperación ha sido hasta tal punto que ha acabado con una de las grandes mentiras de Simeone. El Cholo siempre ha seguido el mismo discurso durante las últimas temporadas: el Atleti no tiene las mismas exigencias deportivas que el Real Madrid o el Barça, los dos grandes históricos. Simeone siempre ha buscado quitar presión a su equipo y haciendo un balance a las vitrinas no le falta razón, pero la realidad de los últimos años es que el Atleti gasta mucho más que sus vecinos de Chamartín, desmontando todos esos ataques a la gestión merengue.

Griezmann, en la final de la Supercopa de Europa. REUTERS

Las cifras de Madrid y Atleti en el mercado

Los datos son los que hay. En las últimas cuatro temporadas (desde el verano de 2015), el Atleti se ha gastado la frivolidad de 448,11 millones de euros en fichajes. Una media de 112 'kilos' por verano que colocan al club colchonero entre los clubes más derrochadores de Europa. El Real Madrid, el foco del gasto millonario según ha querido hacer ver Simeone durante varios años, se ha gastado en el mismo tiempo 301,75 millones. Una diferencia total de 146,36 'kilos'.

Es cierto que el Atlético ha hecho algo más de caja, 352,35 millones de euros en ventas, por 315,15 del Real Madrid. Sin embargo, su balance total es muy negativo de -95,76 millones, mientras el del club blanco se queda en positivo con 13,4 'kilos'. Algo va mal en el combinado rojiblanco. Si bien ha logrado mantenerse en la élite durante más de un lustro, algo histórico, sus aspiraciones siguen sin crecer, al tiempo que el gasto de dinero cada vez va siendo mayor.

La catastrófica gestión de Simeone

La gestión de Simeone no ha funcionado durante todos estos años, solo hay que echar un vistazo a los palmarés. Mientras que el Real Madrid ha ganado tres Champions, una Liga y otros innumerables títulos -entre los que se encuentran Supercopas de Europa, de España y Mundiales de Clubes-, el Atleti ha ganado solo la Europa League y la reciente Supercopa de Europa en todo este tiempo. Mucha culpa la tendrán fichajes millonarios como Jackson Martínez, Vietto, Gaitán, Gameiro, etc. que costaron muchos kilos y no cuajaron de rojiblanco. En el club de Chamartín, por contra, se cambió de estrategia y se apostó por juventud, fichando barato y bien y vendiendo aún mejor.

Jackson, en su etapa en el Atlético de Madrid. REUTERS

El cara a cara entre Madrid y Atlético es donde Simeone puede respirar algo más tranquilo. Desde el verano de 2015, ambos se han visto las caras hasta en diez ocasiones; hay un empate técnico a tres victorias de cada uno y cuatro empates. La Undécima y las semis de Champions de hace dos temporadas siguen pesando mucho a favor de los blancos. Este sábado, Lopetegui tendrá por delante la gran oportunidad de romper las tablas y demostrar una vez que el Madrid manda en los despachos y también sobre el campo.