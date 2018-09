Lopetegui: "Hemos sido superiores al Atlético, pero nos faltó el gol"

Julen Lopetegui ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos en el derbi frente al Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 7 de La Liga. El Real Madrid no pudo sumar tres nuevos puntos, que lo hubiesen colocado en lo más alto de la clasificación del campeonato doméstico tras el nuevo pinchazo del Barcelona.

Lopetegui: "En el cómputo global del partido hemos sido muy superiores"

Faltó el gol

"No hemos ganado el partido porque no hemos marcado. Pero creo que hemos sido superiores al Atlético, sobre todo en la segunda parte. Nosotros, ante un gran equipo como es el Atlético de Madrid, creo que nos hemos superado ante las lesiones y adversidades, que les hemos encerrado en su campo. Pero finalmente no hemos marcado y eso es lo que te hace ganar".

Conclusiones positivas

"Saco conclusiones muy positivas. El Atlético ejecuta muy bien el contraataque. Al comienzo de los partidos siempre hay más energía y creo que el equipo ha ido ganando el pulso al partido. Creo que hemos competido muy bien. Pero no hemos conseguido ratificar esa sensación de superioridad, sobre todo de la segunda parte".

Cambio de Vinicius

"Buscaba velocidad. Estaba muy claro que llegábamos todos muy justos de energía. Es lo que hemos buscado. Meter gente con velocidad arriba. Lástima que no hayamos acertado de cara a gol".

Preparados para todo

"Hay que estar preparado para cada partido. Es el camino a seguir en cada partido. Cualquier equipo, si no estás preparado, te puede dar un susto".

Línea a seguir

"El equipo, excepto en la primera parte contra el Sevilla, ha tenido una muy buena actitud. Hemos generado innumerables ocasiones y no tengo dudas que antes o después van a llegar los goles. Lo importante es generar ocasiones".

Bale, cambio por precaución

"Bale tenía unas molestias en el aductor y por precaución hemos decidido que no saliera. Veremos mañana con las pruebas".

Los cambios

"Los cambios los hacemos pensando en lo que necesita el equipo. El partido requería de velocidad y de ahí el cambio de Vinicius".

Ceballos revolucionó el partido

"Dani -Ceballos- ha estado muy bien. El equipo también ha estado mejor en la segunda parte. Fruto de ello es que haya estado bien. Ha salido como lo que es, un jugador con mucho carácter, mucha calidad, mucho físico y con muchas ganas".

Todo en juego

"Esto acaba de empezar. Son siete jornadas, queda todo. El camino que tenemos que tratar de seguir es el del partido de la Roma, para que el equipo dé su mejor versión".

Lesionados

"Nos ocupa. Evidentemente no queremos ninguna lesión. Lo de Isco ha sido una apendicitis, es una lástima. Esperemos que Marcelo en pocas semanas esté. Veremos Gareth -Bale-. Un entrenador tiene que confiar en su plantilla, igual que hoy con Dani -Ceballos-, que ha entrado y lo ha hecho estupendamente".

Liga abierta

"Nunca he creído que sea una Liga de dos. El Atlético es un gran equipo, asentado en la élite y con fichajes muy importantes. Tiene una plantilla espectacular. Por eso estoy satisfecho, porque creo que hemos superado a un gran equipo".