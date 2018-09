Hazard no cierra la puerta al Madrid: "Estoy en el Chelsea... por ahora"

El futuro de Hazard continúa siendo una incógnita. El internacional belga acaba contrato en junio de 2020 y juega al despiste respecto a su renovación con el Chelsea. Su discurso es que es feliz en Londres y, sobre todo, jugando al fútbol. Este guion es el que ha seguido en sus últimas declaraciones para BT Sport.

El futbolista ha señalado que "está feliz" en el Chelsea. Una felicidad de la que tiene gran 'culpa' Sarri. El técnico italiano ha llevado consigo un soplo de aire fresco a Stamford Bridge que agradecen en especial los propios futbolistas. "Estamos disfrutando jugando con el nuevo míster. Entonces, creo que quedarme fue la decisión correcta", ha asegurado.

Preguntado por su esperada renovación con los blues, Eden Hazard ha apuntado que está "con el Chelsea por ahora". "Me quedan dos años de contrato. Puedo firmar un nuevo trato, pero tal vez no. No lo sé", ha dicho aumentando así la incertidumbre sobre su continuidad. "En mi opinión, lo importante es el próximo partido. Eso es el Liverpool, y luego veremos qué sucede", ha afirmado después.

Hazard celebra un gol el Chelsea Reuters

Sin embargo, el propio jugador belga dio esperanzas a los aficionados del conjunto londinense al asegurar que sí se ve terminando su carrera en las filas del Chelsea. Aunque puso un 'pero' tras esta declaración de intenciones: "Pero la posibilidad también es que, en uno o dos años, me pueda ir".

Quedarse, el camino fácil

La vía más sencilla es continuar en el Chelsea. Esto se debe a que allí es el auténtico ídolo de los aficionados. "Me gusta el club y me gusta la ciudad. Los seguidores, ellos me aman. Y mis compañeros de equipo, ¡creo que me aman también!", ha asegurado en la entrevista. "Entonces, para mí es fácil quedarse. Pero como digo, si me voy o si me quedo, seré feliz. Este club ahora es parte de mi vida. Veremos", ha finalizado un Eden Hazard que viene siendo vinculado con el Real Madrid desde hace varios años.