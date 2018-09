Cristiano hizo un directo y Vinicius fue el único madridista que le habló

Cristiano Ronaldo sorprendió este viernes a todos sus aficionados en su Instagram. El astro luso hizo un pequeño directo a través de esta red social en el que durante varios minutos estuvo hablando con ellos. El portugués, que tiene una gran masa de fans, congregó a miles de personas, entre los que se encontraban personajes famosos como su pareja Georgina.

No es la primera vez que Cristiano hace un directo así. Ya esta última temporada en el Real Madrid lo hizo e, incluso, algunos de sus compañeros como Marcelo le escribieron y bromearon con él para deleite de los fans. Sin embargo esta vez no fue así. Durante el vídeo del luso no hubo rastro de sus excompañeros en el club blanco. Solo un integrante del vestuario merengue quiso escribirle algo, el recién llegado Vinicius.

Los mensajes de Vinicius a Cristiano

En concreto, Vinicius le mandó dos mensajes a Cristiano. El primero de ellos decía "major", que en español quiere decir algo así como 'grande', acompañado de varios emoticonos. El segundo únicamente decía "beleza", 'belleza' en español. No hubo respuesta de Cristiano ante la enorme cantidad de mensajes que recibía de todo el mundo que congregó en su directo.

Vinicius Jr. ante la Cultural Leonesa EFE

No sorprenden los mensajes de Vinicius y es que el joven brasileño es un fan incondicional del portugués. La primera vez que visitó Madrid y el Santiago Bernabéu el año pasado se llevó de vuelta a Brasil un grato recuerdo, una foto con su ídolo. No ha podido, sin embargo, compartir vestuario con el '7', después de que este decidiera abandonar el Real Madrid este verano para poner fin así a nueve temporadas llenas éxitos. Solo el destino decidirá si ambos se reencontrarán en la Champions League, ahora como rivales.

La felicitación de Cristiano a Modric

Cristiano también dejó varios mensajes destacados durante su directo. El que más, sin duda, fue su felicitación a Luka Modric por el 'The Best', después de no poder hacerlo en persona dado que no acudió a la gala. Además, del premio Puskas que recibió Salah dijo: "No os engañéis, mi gol era mejor", en referencia a su chilena contra la Juventus que estaba entre los diez nominados.