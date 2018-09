Achraf: "¿Volver al Madrid? Solo pienso en salirme en el Dortmund"

Una de las perlas que se sigue puliendo fuera de la capital española es Achraf Hakimi. El joven lateral marroquí abandonó este verano el club blanco para jugar en el Borussia Dortmund, donde estará dos temporadas cedido. Tras un año en el primer equipo bajo las órdenes de Zidane, el carrilero diestro acaba de comenzar su aventura en Alemania.

Achraf ha concedido una entrevista a MARCA en la que sus primeros pasos en el Dortmund. "Recibí varias ofertas y fue, sin duda, la que más me convenció. El Borussia Dortmund es un equipo que practica un fútbol muy atractivo y que trata de hacer mejor a los jóvenes, que potencia a los jugadores. Ésta última es una de las razones que más influyó", dice sobre su llegada al club club germano.

Carvajal es su gran referente

Reconoce que en un principio tuvo miedo de salir del Real Madrid: "Cuando comencé a plantearme la posibilidad de irme me echaba para atrás el hecho de llevar toda la vida en Madrid. No sabía qué me iba a encontrar fuera, lejos de casa". Eso sí, el pasado de Carvajal en la Bundesliga le ayudó a decidirse. Del '2' blanco habla maravillas y de su nuevo compañero Piszckek: "En el Real Madrid ya me tocó competir con Carvajal, que, en mi opinión, es el mejor lateral derecho importante. Competir con Piszczek es otro reto importante porque también lleva tiempo entre los mejores, así que trataré de aprender de él". Además, sigue fijándose en sus excompañeros del Madrid: "Me fijo en Carvajal, que se adapta mucho a mis características, y en Marcelo, que, además, es un tipo alegre como yo".

Achraf besa el escudo del Madrid tras su gol al Celta

Achraf es una de las mejores perlas del Madrid y ante la posibilidad de regresar, de momento no se la plantea y se centra en el presente: "El Madrid es el equipo de mi vida, pero no es algo en lo que piense en estos momentos. Sólo pienso en crecer y en salirme con el Dortmund para tener el mejor futuro posible", dice. Por último, admite que le sorprendieron las salidas de Cristiano y Zidane: "Claro que me sorprendió, no es algo que me imaginara, pero, si se han ido, sus razones tendrán. Yo espero que les vaya bien. Zidane me ayudó mucho cuando subía al primer equipo", concluye.