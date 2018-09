Saúl: "Veo imposible que el Real Madrid se interese por mí"

El nombre de Saúl Ñíguez es uno de los más destacados en la plantilla del Atlético de Madrid. El centrocampista español se ha convertido con el paso del tiempo en una pieza clave para el esquema de Simeone. El jugador sabe que cuenta con la confianza de su técnico y trata de responderle con buen juego sobre el campo.

En la previa del derbi contra el Real Madrid de este sábado, Saúl ha pasado por los micrófonos de El Larguero para hablar de las sensaciones del equipo y de la igualdad que se va a manifestar en el césped del Santiago Bernabéu: "No hay favorito, se va a vivir con muchas sensaciones y va a ser un partido bonito".

Una de las preguntas más destacadas ha sido si cerca de seis futbolistas del Atlético serían titular en el eterno rival. Ante esta cuestión, Saúl ha asegurado que "posiblemente" está de acuerdo con que seis jugadores del equipo rojiblanco "podrían ser titulares tanto en el Madrid como en el Barça".

Sin embargo, dejando de lado lo estrictamente deportivo, también ha sido preguntado por su futuro y por posibles intereses de dos clubes grandes de La Liga, como son Real Madrid y Barcelona. Sobre el conjunto merengue, ha sido tajante: "Veo imposible fichar por los blancos, es muy difícil y no aceptaría ni de coña".

Toni Kroos defendiendo a Saul Niguez REUTERS

No obstante, su opinión sobre el equipo culé ha sido completamente diferente: "Hubo un año que el Barça estuvo muy cerca de contactar conmigo, pero al final estoy donde quiero estar. Está claro que me halaga que tengan intención de fichar y muestren interés por mí, a quién no". Por tanto, su postura más cercana entre Real Madrid y Barcelona se ha decantado por el lado azulgrana.

Por otra parte, también ha hablado de las prioridades del equipo rojiblanco y de los premios The Best: "La Champions no es una obsesión, ilusiona mucho por la final en casa, pero vamos partido a partido y centrando los objetivos". Sobre los premiados en la gala de la FIFA, ha destacado un nombre por encima de todos: "Me ha sorprendido mucho que Oblak no estuviera, para mí es el mejor portero del mundo".

Finalmente, Antoine Griezmann también se ha llevado sus palabras de halago, tras decidir finalmente permanecer en la entidad colchonera: "Creo que ha acertado quedándose, es importantísimo para nosotros y sabe que todos lo queremos. Junto a Diego Costa forma una de las mejores delanteras del mundo".