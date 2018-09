La ofensiva mofa de la prensa inglesa a James por su dificultad en el habla

Cada vez que un medio inglés redacta un titular sobre James Rodríguez toda Colombia pone el grito en el cielo, ya que rara es la ocasión en la que los británicos no ofenden al futbolista del Bayern Múnich o a otro jugador. El último en hacerlo ha sido The Sun, que ha publicado una noticia sobre el futuro de James en el club bávaro y de paso ha aprovechado para mofarse sobre su forma de hablar.

La información de The Sun.

"Ja Ja James. El Bayern de Múnich cerrará un contrato permanente para James Rodríguez antes de final de año tras una cesión exitosa", escribe el rotativo inglés haciendo referencia a la dificultad del colombiano en ocasiones para hablar.

Pero no es la primera vez que desde Inglaterra atacan al fútbol colombiano. En el pasado Mundial de Rusia, aprovechando el duelo de octavos de final entre cafeteros e Inglaterra, el mismo medio publicó una ácida portada en la que aparecía Harry Kane con el titular "Go Kane (vamos Kane)", una expresión inglesa sin mayor importancia si no fuera porque se pronuncia casi igual que la palabra cocaína en el mismo idioma, aludiendo así a la mala fama del país sudamericano con la droga.

Aun así, desde Colombia también se han mofado de su propio compatriota en alguna ocasión. De hecho, la pizzeria Fiorella de Barranquilla utilizó en una ocasión la imagen de James para dar publicidad a su negocio y atacar de paso al futbolista. Una imagen que fue borrada posteriormente y por la que tuvo que pedir disculpas la pizzería.

La mofa por parte de una pizzería colombiana.

James podría quedarse

Obviando el titular del rotativo alemán, la información habla sobre el posible derecho de compra del Bayern Múnich sobre James Rodríguez. Desde su llegada al Allianz Arena en calidad de cedido hace dos temporadas desde el Real Madrid, el colombiano ha cuajado un buen papel con el conjunto bávaro.

Es por eso que varios medios hablan del acercamiento entre equipo y jugador y de la posibilidad de una ampliación de contrato hasta el año 2021. Para ello el Bayern Múnich tendría que pagar en torno a 45 millones de euros para ejercer su compra.