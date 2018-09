Cerezo: "El Real Madrid es un magnífico equipo"

Este miércoles el Real Madrid visitaba uno de los campos más complejos dentro del territorio español, el Sánchez Pizjuán. Los jugadores de Julen Lopetegui viajaban a la ciudad andaluza para medirse al Sevilla en la jornada 6 de La Liga. Sin embargo, lo que no se esperaban era una derrota que desean ahora subsanar contra el Atlético de Madrid este mismo sábado.

Respecto al derbi madrileño tenía algunas palabras el máximo mandatario del conjunto rojiblanco, Enrique Cerezo, quien ante el interrogante de si celebra las derrotas del cuadro blanco afirmaba que: "Celebro las victorias de nuestro equipo y sufro con las derrotas de nuestro equipo. Los demás, salvo que nos enfrentemos con ellos no me interesan". "A mí lo que me gusta es que gane el Atlético de Madrid y que cuando pierde pues nos enfadamos nos cabreamos y a veces hasta disfrutamos", afirmaba con contundencia.

"Tenemos un buen equipo, de todas maneras, indiscutiblemente, saldremos a ganar el partido, lo que pasa que luego está el factor sorpresa que puede pasar cualquier cosa, y más con el Real Madrid que es un magnífico equipo, tiene magníficos jugadores y que indiscutiblemente es uno de los candidatos al título", garantizaba el presidente sobre cómo afrontan el encuentro.

Los jugadores del Real Madrid celebran un gol de Asensio EFE

El VAR no es de su agrado

"A título personal, a mí no me gusta el VAR, otra cosa es que las circunstancias te obligan a que te guste. A mí no me gusta, pero como hay que aceptarlo porque es una cosa que todo el mundo está bastante de acuerdo, pues habrá que resignarse, sacrificarse", comenzaba explicando.

Agregando que: "No me gusta, pierde mucho la magia del fútbol. Yo creo que cuando se mete un gol y el árbitro lo da se celebra el gol como hay que celebrarlo, si no lo da el árbitro pues no hay que celebrar nada. Eso de estar esperando ahora tres, cuatro, cinco minutos a que te digan si es bueno o malo, yo creo que pierde el ritmo de lo que es un partido y, sobre todo, la situación buena y bonita de la alegría de un jugador, de una afición cuando se mete un gol".