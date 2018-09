Marcelo: "Estoy 'tocado', pero me duele más la derrota"

Marcelo fue uno de los protagonistas del partido celebrado en el Sánchez Pizjuán este miércoles. El futbolista brasileño tuvo una actuación para el olvido, con graves errores defensivos que costaron varios goles al Real Madrid. Pero, además, el lateral puso la peor la nota de la noche al caer lesionado. Sin embargo, fiel a un carácter sin comparación, el jugador dio la cara en zona mixta.

Marcelo: "Me duele más la derrota que la lesión"

La lesión "ha sido en el gemelo derecho", comentó el brasileño, que se marchó a diez minutos del final con dolor en su cara. Su presencia en el derbi depende del grado de la lesión, el jugador merengue ha admitido que habrá que esperar "a ver mañana como despierto". "Hay que esperar. Duele. A ver mañana como despierto y ya está", admitió el '12'.

El partido ha sido para olvidar y Marcelo tiene claro que "la primera parte no ha sido mala. Creo que ha sido más que el Sevilla ha sido superior. Hemos hecho las cosas mal. Al final de la primera pete hemos tenido algunas ocasiones pero con el 3-0. Lo hemos intentado. El fútbol es así y vamos a intentar no cometer errores". El jugador ha hecho hincapié en el próximo partido para lavar la imagen del equipo esta noche.

Marcelo, lesionado ante el Sevilla

Una noche para olvidar y pensar en el futuro

Tras la derrota, el lateral zurdo ha querido quitar hierro al asunto, ya que "si no conseguimos los tres puntos es preocupante siempre. Siempre hemos intentado ganar todo". No ha querido dar importancia al viaje a Londres para recibir los premios The Best: "No tiene que ver una cosa con la otra. Si estás en casa y duermes a las tres, a las cinco… habláis de la gala y metéis cosas que no tiene que ver". Habrá que esperar la evolución de su gemelo para saber si podrá ser parte de la partida el sábado en el Santiago Bernabéu.