El hermano de Cristiano estalla contra la FIFA: "El fútbol está podrido"

"Desafortunadamente el fútbol está podrido. Lo que pasó en la UEFA y en la FIFA es una vergüenza". Estas eran las palabras de Hugo Aveiro, hermano de Cristiano tras la gala del premio The Best. Luka Modric obtuvo el lunes el galardón en Londres, desbancando a Cristiano, que había ganado en las dos últimas ediciones. El croata fue aclamado y demostró que ha sido el mejor durante la temporada, poniendo el broche con la final del Mundial de Rusia con su selección.

El hermano de la estrella portuguesa ha mostrado su indignación por esa decisión en unas declaraciones al diario regional de Madeira, JM, en las que Hugo Aveiro considera que se ha impedido a Cristiano sumar a su palmarés una nueva distinción como mejor jugador del mundo ya que, en su opinión, su elección como 'The Best' era inevitable. Opinión que no compartían los entrenadores y jugadores que participaban en la votación, que eligieron a Modric como el mejor con un alto margen.

"Desafortunadamente el fútbol está podrido", afirmó Hugo Aveiro, que apunta directamente a los máximos organismos del fútbol europeo y mundial: "Lo que pasó en la UEFA y en la FIFA es una vergüenza". Las críticas del hermano del delantero luso se suman así a las que hizo su hermana Katia tras conocerse la elección de Modric como mejor jugador de la UEFA, cuando publicó en Instagram una comparativa con los números de ambos en la Champions, intentando menospreciar al jugador croata del equipo merengue.

Luka Modric se impone a Cristiano Ronaldo en el 'The Best' NEIL HALL Agencia EFE

Un premio merecido para el croata

A pesar de las críticas del hermano del '7' luso, el jugador balcánico era merecedor de levantar el galardón individual que entrega la FIFA. Su año en el Madrid, conquistando la Champions League por tercer año consecutivo era un gran aval para su elección, además a todo esto se suma su gran campeonato del mundo con Croacia, donde se plantó en la final ante Francia.